Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.53

EUR

90.1

OIL

116.16

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

100

 

 

 

 

 

Новости

Три танкера с российским дизельным топливом направляются в США после соглашения Трампа и Путина о смягчении санкций

The Insider
Иллюстрация к материалу

Три танкера с российским дизельным топливом направляются в США в рамках соглашения о смягчении санкций, заключенного президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Из них два танкера находятся под западными санкциями. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные аналитической платформы Kpler.

По данным Kpler, речь, предположительно, идет о танкерах TALISMAN (IMO: 
9292060), находящемся под санкциями США и Евросоюза, LERUO (IMO: 9385831), включенном в санкционные списки Великобритании и ЕС, а также AGIOI FANENDES (IMO: 9798375). Все три судна перевозят в общей сложности 924 тысячи баррелей дизельного топлива — примерно треть суточного потребления дизеля транспортным сектором США.

При этом только один из трех танкеров — TALISMAN — следует под российским флагом. LERUO ходит под флагом Сьерра-Леоне, а AGIOI FANENDES — Мальты. Два последних огибают Великобританию, избегая захода в Ла-Манш.

Starboard Maritime Intelligence | The Insider

Starboard Maritime Intelligence | The Insider

Суда вышли из российского порта Приморск в период с 16 по 22 октября. Ожидается, что они прибудут на восточное побережье США 7–11 ноября. Agioi Fanendes направляется в Нью-Йорк, тогда как для двух других судов в качестве пункта назначения указано только Атлантическое побережье США.

Вице-премьер России Александр Новак 27 октября подтвердил, что три танкера с российским топливом направляются в США. По его словам, 28 октября должен отправиться четвертый танкер.

Поставки стали возможны после соглашения, которое Трамп и Путин заключили в октябре. Оно предусматривает смягчение американских санкций в обмен на увеличение предложения российского дизельного топлива на мировом рынке.

Как отмечает AFP, решение рассматривается как попытка снизить цены на топливо для американских потребителей перед промежуточными выборами в Конгресс США, назначенными на 3 ноября.

Соглашение вызвало резкую критику со стороны Украины и ее союзников. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Вашингтона «слабым». После заключения сделки отношения между Киевом и Вашингтоном ухудшились.

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Три танкера с российским дизельным топливом направляются в США после соглашения Трампа и Путина о смягчении санкций»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  4. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  5. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте