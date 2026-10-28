Три танкера с российским дизельным топливом направляются в США после соглашения Трампа и Путина о смягчении санкций

Три танкера с российским дизельным топливом направляются в США в рамках соглашения о смягчении санкций, заключенного президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Из них два танкера находятся под западными санкциями. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные аналитической платформы Kpler.
По данным Kpler, речь, предположительно, идет о танкерах TALISMAN (IMO:
9292060), находящемся под санкциями США и Евросоюза, LERUO (IMO: 9385831), включенном в санкционные списки Великобритании и ЕС, а также AGIOI FANENDES (IMO: 9798375). Все три судна перевозят в общей сложности 924 тысячи баррелей дизельного топлива — примерно треть суточного потребления дизеля транспортным сектором США.
При этом только один из трех танкеров — TALISMAN — следует под российским флагом. LERUO ходит под флагом Сьерра-Леоне, а AGIOI FANENDES — Мальты. Два последних огибают Великобританию, избегая захода в Ла-Манш.
Суда вышли из российского порта Приморск в период с 16 по 22 октября. Ожидается, что они прибудут на восточное побережье США 7–11 ноября. Agioi Fanendes направляется в Нью-Йорк, тогда как для двух других судов в качестве пункта назначения указано только Атлантическое побережье США.
Вице-премьер России Александр Новак 27 октября подтвердил, что три танкера с российским топливом направляются в США. По его словам, 28 октября должен отправиться четвертый танкер.
Поставки стали возможны после соглашения, которое Трамп и Путин заключили в октябре. Оно предусматривает смягчение американских санкций в обмен на увеличение предложения российского дизельного топлива на мировом рынке.
Как отмечает AFP, решение рассматривается как попытка снизить цены на топливо для американских потребителей перед промежуточными выборами в Конгресс США, назначенными на 3 ноября.
Соглашение вызвало резкую критику со стороны Украины и ее союзников. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Вашингтона «слабым». После заключения сделки отношения между Киевом и Вашингтоном ухудшились.