Три танкера с российским дизельным топливом направляются в США после соглашения Трампа и Путина о смягчении санкций

Три танкера с российским дизельным топливом направляются в США в рамках соглашения о смягчении санкций, заключенного президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Из них два танкера находятся под западными санкциями. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные аналитической платформы Kpler.

По данным Kpler, речь, предположительно, идет о танкерах TALISMAN (IMO:

9292060), находящемся под санкциями США и Евросоюза, LERUO (IMO: 9385831), включенном в санкционные списки Великобритании и ЕС, а также AGIOI FANENDES (IMO: 9798375). Все три судна перевозят в общей сложности 924 тысячи баррелей дизельного топлива — примерно треть суточного потребления дизеля транспортным сектором США.

При этом только один из трех танкеров — TALISMAN — следует под российским флагом. LERUO ходит под флагом Сьерра-Леоне, а AGIOI FANENDES — Мальты. Два последних огибают Великобританию, избегая захода в Ла-Манш.