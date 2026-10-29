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Средняя стоимость дизеля в США выросла, несмотря на соглашение Трампа и Путина о поставках топлива на американский рынок — WSJ

The Insider
Фото: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images

Фото: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images

Средние цены на дизель в США выросли на 7 центов с момента заключения сделки между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным о поставках российского топлива на американский и мировой рынки. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Как писал The Insider, три танкера с российским дизельным топливом сейчас находятся на пути в США и должны прибыть на американское восточное побережье 7–11 ноября.

Как сообщает WSJ со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию, средняя цена галлона (3,7854 литра) дизельного топлива в США в среду, 28 октября, достигла $6,35. При этом на момент объявления Трампом о сделке с Россией по поставкам дизеля на американский и мировой рынки средняя стоимость галлона составляла $6,28.

Трамп объявил о сделке с Путиным 9 октября. В рамках первой партии в октябре должны были поступить более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, в ноябре — 500 тысяч тонн, а затем еще 1 млн. Как отмечает издание со ссылкой на аналитиков, идея, что поставки из России смогут способствовать снижению высоких цен на дизель в мире и США, пока себя не оправдывает.

Как сообщал накануне The Insider, три танкера с российским дизельным топливом уже направляются в США в рамках соглашения о смягчении санкций, заключенного президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Два из них находятся под западными санкциями. Суда вышли из российского порта Приморск в период с 16 по 22 октября. Ожидается, что они прибудут на восточное побережье США 7–11 ноября.

Агентство AFP отмечало, что решение смягчить санкции против России в обмен на поставки дизеля было попыткой Белого дома снизить цены на топливо для американских потребителей перед промежуточными выборами в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября.

Соглашение вызвало резкую критику со стороны Украины и ее союзников. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Вашингтона «слабым». После заключения сделки отношения между Киевом и Вашингтоном ухудшились.

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Публикация:«Средняя стоимость дизеля в США выросла, несмотря на соглашение Трампа и Путина о поставках топлива на американский рынок — WSJ»

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