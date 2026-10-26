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Российские НПЗ наращивают производство дизеля после сделки Трампа и Путина на поставки топлива — Reuters

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Нефтеперерабатывающие заводы в России начали наращивать производство дизельного топлива после заключения «дизельной сделки» между США и Россией. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет агентство Reuters. 

Хотя в России до объявления о сделке действовал запрет на экспорт дизельного топлива, трейдеры рассказали, что правительство разрешило делать из него исключения. До этого момента объемы производства дизеля в стране падали, но в октябре они начали расти. 

Например, в сентябре — первой половине октября производство дизеля снижалось: в начале осени это было в среднем 175 тысяч тонн в сутки, в первые недели октября — около 160 тысяч. После объявления о «дизельной сделке» 9 октября производство стало расти — сейчас, по словам источников агентства, оно близко к 180 тысячам тонн в сутки.

При этом внутреннее потребление в октябре обычно снижается примерно до 140 тысяч тонн в день. Играют роль сезонные факторы: например, завершается сбор урожая и зерна и летний пиковый сезон автоперевозок. В результате для экспорта за рубеж остается порядка 40 тысяч тонн в день, или около одного миллиона тонн топлива в месяц. 

Часть этого объема (примерно 200–300 тысяч тонн) может пойти на экспорт в соседние с Россией страны. 

«Дизельная сделка», по словам президента США Дональда Трампа, предполагает экспорт 4,8 млн тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. После начала полномасштабной войны России в Украине импорт российских нефти и нефтепродуктов в США был запрещен. Сделку раскритиковали как республиканцы, так и демократы, но позже Трамп оправдал ее, назвав «правильным выбором для американского народа». 

Груженные российским дизельным топливом танкеры покинули топливные терминалы на прошлой неделе. Ожидается, что они прибудут в Штаты к 7 ноября. 

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Публикация:«Российские НПЗ наращивают производство дизеля после сделки Трампа и Путина на поставки топлива — Reuters»

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