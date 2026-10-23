В США впервые с 2022 года отправился танкер с российским дизелем. Он прибудет уже после выборов в Конгресс

Первый с января 2022 года танкер с российским дизельным топливом направился в США после соглашения Владимира Путина и Дональда Трампа. Судно Agioi Fanendes под флагом Мальты загрузило 40 тысяч тонн дизеля в балтийском порту Приморск 22 октября и взяло курс на Нью-Йорк, сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG. Ожидается, что танкер прибудет 7 ноября — через четыре дня после промежуточных выборов в Конгресс США, перед которыми Трамп рассчитывает снизить цены на топливо.

По данным сервиса Starboard, которые изучил The Insider, танкер Agioi Fanendes (IMO 9798375) под флагом Мальты покинул российский порт Приморск 22 октября в 22:58 по Гринвичу. По состоянию на утро 23 октября судно находилось в Финском заливе между побережьями Финляндии и Эстонии, двигаясь на запад со скоростью около 23 км/ч. В качестве пункта назначения экипаж указал Нью-Йорк, предполагаемая дата прибытия — 7 ноября. Согласно данным Starboard, после выхода из Приморска заявленная осадка танкера увеличилась с 7,8 до 11 метров, что соответствует загрузке судна. Длина Agioi Fanendes составляет 183 метра, ширина — 32 метра. Его владельцем указана компания Maltatankers Shipping Ltd, а оператором — греческая Eastern Mediterranean Maritime Ltd.

Танкер перевозит дизельное топливо с ультранизким содержанием серы. После начала полномасштабного вторжения России в Украину США запретили импорт российских энергоносителей, включая нефтепродукты. 9 октября Трамп объявил о договоренности с Путиным, предусматривающей поставки 4,8 млн тонн российского дизеля на американский и мировой рынки. Согласно озвученному плану, Россия должна экспортировать первые 300 тысяч тонн в октябре, еще 500 тысяч тонн в ноябре, затем 1 млн тонн и дополнительно 3 млн тонн в более поздние сроки. Нынешняя партия в 40 тысяч тонн составляет около 13% первоначально обещанного объема.

Обновление: OSINT-проект TankerTrackers сообщил, что обнаружил уже три танкера, перевозящих российское дизельное топливо в США. По данным аналитиков, все три судна загрузились на российских топливных терминалах и открыто указывают США в качестве пункта назначения.

В тот же день Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило генеральную лицензию № 135, разрешившую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизеля, в том числе непосредственно в США. Разрешение действует до 7 апреля 2027 года. В ответ российские власти досрочно сняли ограничения на экспорт дизеля, введенные из-за нехватки топлива внутри страны после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Трамп рассчитывает с помощью российских поставок снизить стоимость дизеля, подорожавшего на фоне войны США с Ираном. Однако первый танкер достигнет американского побережья лишь после голосования 3 ноября. При этом физическое прибытие груза не обязательно совпадает по времени с его влиянием на биржевые цены.

Как ранее писал The Insider, после снятия ограничений российское топливо начало возвращаться на традиционные рынки. Танкеры из Приморска направились в Турцию и Бразилию, поставки возобновились и в Марокко. При этом российский экспорт дизеля с начала 2026 года сократился на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 345 тысяч баррелей в сутки.

Эксперт по санкциям Джордж Волошин ранее рассказал The Insider, что выполнение первоначальных обязательств по экспорту 300–500 тысяч тонн вполне реально, но увеличение поставок до 1–3 млн тонн в месяц вызывает сомнения. По его словам, российским нефтяникам придется восстанавливать поврежденные мощности НПЗ и наращивать экспорт в ущерб накоплению стратегических запасов топлива внутри страны.

Договоренность Трампа и Путина вызвала критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского и американских законодателей. Зеленский назвал решение Вашингтона слабым, а группа сенаторов-демократов — предательством Украины и американских союзников. По их мнению, возобновление закупок российских энергоносителей принесет Москве дополнительные доходы для продолжения войны.