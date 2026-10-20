Российский дизель возвращается в Турцию и Бразилию после снятия экспортного запрета США — Reuters

Российское дизельное топливо снова идет на традиционные рынки после того, как США приостановили санкции, а Москва отменила запрет на его экспорт, пишет Reuters со ссылкой на данные Kpler и LSEG. Запрет, введенный из-за дефицита топлива после украинских ударов дронами по НПЗ, власти РФ сняли 9 октября. Эмбарго ЕС и Великобритании на российское топливо при этом сохраняется.

Танкер Leruo, вышедший 16 октября из балтийского Приморска, указал пунктом назначения бразильский Манаус. Судно Dolunay, покинувшее тот же порт 14 октября, направляется в турецкую Аланию. Каждый из танкеров, по данным Kpler, везет по 300 тысяч баррелей дизеля. После отмены запрета российское топливо начало импортировать и Марокко.

Три источника рассказали агентству, что турецкие поставщики в ожидании российских партий сократили закупки дизеля у местных НПЗ. Глава направления геополитических рисков Kpler Мишель Бруард сказала:

«Я ожидаю, что Россия отдаст приоритет покупателям, способным быстро принять значительные объемы, а не будет тратить время на поиск новых рынков».

С начала года экспорт российского дизеля составил около 345 тысяч баррелей в сутки — на 41% меньше, чем годом ранее. Россия, обычно второй после США экспортер дизеля в мире, сократила поставки еще летом — до введения запрета. С 11 по 20 октября отгрузки составили около 210 тысяч тонн. Цены на европейские дизельные фьючерсы после сделки почти не изменились — во вторник премия к Brent держалась на уровне $80 против почти $95 в конце сентября.

Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на мировые рынки, и в тот же день Минфин США приостановил санкции против российского топлива. Как рассказал The Insider эксперт по санкциям Джордж Волошин, чтобы выйти на обещанные 3 млн тонн в месяц, российским нефтяникам придется наращивать экспорт в ущерб накоплению стратегических запасов внутри страны.