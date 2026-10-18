Турция договорилась о поставках российского дизеля после снятия американских санкций

Турция получит часть российского дизельного топлива, поставки которого стали возможны после соглашения Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара. По словам министра, Анкара достигла договоренности в ходе переговоров с российской стороной. Объемы и сроки поставок он не уточнил.

В эфире телеканала Kanal 7 Байрактар отметил, что в последние месяцы Россия ограничивала экспорт дизельного топлива из-за проблем на внутреннем рынке. Однако после соглашения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ситуация изменилась. Министр назвал договоренность важной для энергетической безопасности Турции, которая импортирует энергоносители из России, Ирана, Азербайджана и других стран.

В тот же день вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российские экспортеры ведут переговоры с потенциальными покупателями топлива, а американская сторона уже определила компании, которые выступят контрагентами. По его словам, министерства энергетики двух стран также взаимодействуют по вопросу организации поставок.

Новак заявил, что после подписания коммерческих соглашений российский дизель сможет поступить на рынок США в течение 15–20 дней, а в расположенные ближе к России страны — раньше. Доставлять топливо в США планируется танкерами. При этом о заключении конкретных контрактов вице-премьер не сообщил.

9 октября Трамп объявил, что договорился с Путиным о поставках более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки в ближайшее время, еще 500 тысяч тонн в ноябре, 1 млн тонн позже и 3 млн в сроки, зависящие от состояния российских НПЗ. В тот же день Минфин США выдал генеральную лицензию № 135, разрешившую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизеля, в том числе в США, до 7 апреля 2027 года.

15 октября Reuters сообщило, что Россия возобновила экспортные отгрузки дизеля из балтийского порта Приморск. По данным отслеживания судов LSEG, 13 октября там загрузили танкер с примерно 40 тысячами тонн топлива, направлявшийся в Марокко. Таким образом, экспорт российского дизеля после соглашения с США уже возобновился, однако о фактическом начале поставок в Турцию пока не сообщалось.