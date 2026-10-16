Администрация США готовит ослабление санкций в отношении танкеров «теневого флота» в надежде снизить цены на дизельное топливо — FT

США рассматривают возможность ослабить ограничения в отношении танкеров «теневого флота», связанных с Россией и Ираном. Как пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, обсуждаемые меры включают, в частности, разрешение на продажу подсанкционных судов добросовестным судовладельцам, а также снятие санкций, что позволило бы этим танкерам осуществлять перевозки без каких-либо ограничений.

Администрация США рассчитывает, что эти меры помогут снизить резко выросшие цены на дизельное топливо в преддверии промежуточных выборов, которые пройдут в декабре, отмечает FT. Предполагается, что снятие санкций высвободит ресурсы на транспортировки нефти и нефтепродуктов и поможет снизить рекордно высокие ставки фрахта, которые усугубляют рост цен на топливо.

Ранее на этой неделе предложение снять санкции с судов «теневого флота» высказал министр энергетики США Крис Райт на Всемирном нефтяном конгрессе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Выступая на конгрессе по видеосвязи, Райт заявил, что нехватка танкеров всерьез способствует росту стоимости фрахта на мировых рынках. По словам трех участников мероприятия, министр отметил, что снятие санкций с таких судов могло бы несколько улучшить ситуацию.

Цены на дизельное топливо в США остаются высокими: 15 октября АЗС продавали его в среднем $6,31 за галлон (3,79 л), что лишь немногим меньше рекордного показателя в $6,53 за галлон, зафиксированного в последние недели. Международное энергетическое агентство предупредило, что дефицит дизеля будет наблюдаться в мире до середины 2027 года.

Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. После этого США сняли запрет на импорт российского дизеля, а Россия — запрет на экспорт этого вида топлива. Через несколько дней возобновилась отгрузка дизельного топлива из балтийского порта Приморск.