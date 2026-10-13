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Страны ЕС с марта 2022 года заплатили России $209 млрд за энергоносители. В Москве утверждают, что получили на $112 млрд больше

The Insider
Фото: depositphotos

Фото: depositphotos

Страны Евросоюза с марта 2022 года купили у России энергоносителей на $209 млрд (€197 млрд). Об этом со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК) сообщает Euronews. Такое заявление последовало за утверждениями вице-премьера РФ Александра Новака о том, что с 2022 года ЕС закупил российских энергоресурсов на $320,7 млрд (€286 млрд). Кроме того, свою оценку импорта Евросоюзом нефти и газа из РФ накануне дал президент США Дональд Трамп. По его словам, речь идет о $250 млрд.

Представитель ЕК, сославшись на официальные данные Евростата, сообщил Euronews, что с марта 2022 года по июль 2026-го Россия поставила в ЕС энергоносителей на €197 млрд. В ЕК подчеркнули, что благодаря стратегическому плану REPowerEU, который был принят весной 2022 года с целью быстро снизить зависимость ЕС от российских поставок нефти, угля и газа, сумму, выплаченную России, удалось снизить примерно на €278 млрд. Без этого Москва могла бы заработать на продаже энергоносителей Евросоюзу за указанный период около €475 млрд.

Накануне вице-премьер РФ Новак заявил, что с 2022 года Россия поставила в ЕС энергоресурсы на $320,7 млрд. Также 12 октября президент США Трамп, защищая свою сделку с Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на американский и мировой рынок, заявил, что ЕС заплатил России $250 млрд за энергоносители.

Таким образом сумма, названная ЕК, в пересчете на доллары на 112 млрд меньше российской оценки и на 41 млрд меньше цифр, заявленных Трампом.

Представитель ЕК Анна-Кайса Итконен в общении с журналистами отказалась комментировать российские и американские оценки, однако заверила, что зависимость Евросоюза от РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину значительно снизилась. По ее словам, в 2022 году 42–45% поставок энергоносителей в ЕС приходилось на Россию, а в 2026-м она обеспечивает лишь около 12% импорта.

9 октября Трамп объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках 4,8 млн тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Такое решение вызвало критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, а также европейских союзников Киева. В Палате представителей и Сенате США также раскритиковали главу Белого дома и обвинили его в нарушении американского законодательства, запрещающего торговать с Россией энергоносителями до окончания войны в Украине. После этого Трамп оправдал свою договоренность с Путиным тем, что это «правильный выбор для американского народа».

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Публикация:«Страны ЕС с марта 2022 года заплатили России $209 млрд за энергоносители. В Москве утверждают, что получили на $112 млрд больше»

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