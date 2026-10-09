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Новые американские санкции против МУС — «огромная эскалация». Они могут помешать передавать в суд доказательства преступлений — юристы

The Insider
Фото: слушания в зале Международного уголовного суда в Гааге, сентябрь 2025 / ICC

Фото: слушания в зале Международного уголовного суда в Гааге, сентябрь 2025 / ICC

Новые американские санкции против Международного уголовного суда (МУС), о которых стало известно в эту пятницу, нацелены не на отдельных лиц, а на всю организацию в целом. Помимо очевидных препятствий в работе самого суда, они также могут помешать организациям потерпевших передавать ему доказательства преступлений. Об этом The Insider рассказали опрошенные специалисты в области международного права. 

Что случилось? 

В пятницу, 9 октября, администрация президента США Дональда Трампа ввела новые санкции против Международного уголовного суда. Если раньше под ограничения попадали отдельные лица — президент МУС, прокуроры или судьи — теперь они нацелены против учреждения в целом. 

Президент Международного уголовного суда Томоко Аканэ, попавшая под персональные американские санкции в августе 2026 года

Президент Международного уголовного суда Томоко Аканэ, попавшая под персональные американские санкции в августе 2026 года

International Criminal Court

Первым о новых рестрикциях сообщило агентство Reuters. Чуть позже официальный пресс-релиз появился и на сайте американского Госдепартамента. 

В своем обращении госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эти меры направлены на «защиту суверенитета США». Он также обвинил суд в стремлении преследовать американцев. Пятничные санкции запрещают американским компаниям сотрудничать с судом: например, банки должны будут закрыть связанные с МУС счета, а компании-разработчики программного обеспечения — прекратить обслуживать его. 

Страх последствий 

Санкции могут затронуть отношения МУС не только с американскими, но и с другими — например, европейскими компаниями. Главным образом — из-за опасения последних тоже попасть под санкции. 

Выпущенный Госдепом пресс-релиз сейчас предусматривает 180-дневный период, в который компании смогут вести работу с МУС: разрешили, например, работать с ним страховым компаниям или уже упомянутым разработчикам ПО. Однако, если такие санкции будут введены в действие, они станут масштабной эскалацией, считает Джеймс Патрик Секстон, исследователь в области международного права в институте T.M.C. Asser в Гааге:

«Американским компаниям и физическим лицам будет запрещено оказывать МУС какие-либо услуги, но, скорее всего, санкции также заставят другие компании, в том числе европейские, разорвать связи с судом из страха последствий. Это отразится на всех аспектах работы МУС: платежах, технологиях, поездках сотрудников и многом другом. Трудно сказать, какая сфера деятельности суда останется нетронутой», — говорит он. 

«Сдерживающий эффект» санкций в случае МУС может, например, помешать организациям потерпевших передавать суду доказательства преступлений, продолжает эксперт. Ограничения могут сказаться на кадрах суда и отбить у молодых юристов желание устраиваться туда на работу, а также запугает государства — участники МУС: некоторые из них могут выйти из-под его юрисдикции, как уже случилось в Чаде и Венесуэле. В середине августа также стало известно, что о выходе из МУС думают в Колумбии — как о жесте в сторону Трампа.

Здание суда в Гааге, сентябрь 2025 года

Здание суда в Гааге, сентябрь 2025 года

Reuters

Профессор Гарвардской школы права Алекс Уайтинг также отмечает, что санкции прежде всего бьют по финансовым и технологическим механизмам, а потому способны «серьезно» нарушить работу суда:

«Насколько это скажется на суде, зависит от того, насколько хорошо он к этому подготовлен. О таких санкциях там знали уже много месяцев и, судя по всему, приняли меры, чтобы защитить суд. Посмотрим, действительно ли подготовка была достаточной».

Полугодовая отсрочка и готовность к санкциям

В МУС в течение нескольких месяцев готовились к ограничениям со стороны Штатов и, например, переводили сотрудников с Microsoft на аналогичные программы с открытым исходным кодом. Эти шаги можно назвать положительными, однако, сложно сказать, сумел ли суд заранее защитить себя от всех возможных последствий, говорит Джеймс Патрик Секстон. 

За счет выданных Штатами лицензий — исключений для работы с судом — основная часть последствий санкций может проявиться не сразу, а только через шесть месяцев. Это дает Нидерландам и другим членам МУС время надавить на США, чтобы те отменили санкции, отмечает исследователь.

В самом МУС уже назвали новые санкции «посягательством на верховенство права». Штаты обвинили в том, что их действия «подрывают простой принцип, согласно которому никто не стоит выше закона».

По подсчетам Би-би-си, США уже ввели санкции против 17 судей и должностных лиц Международного уголовного суда. Администрация Дональда Трампа уверена, что МУС угрожает суверенитету Штатов. Рубио в июле говорил, что администрация намерена усилить кампанию против МУС, включая дипломатические усилия по убеждению других стран покинуть организацию, — по его словам, суд угрожает американским военным, выполняющим приказы Трампа об иммиграционной политике и ударах по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков. Трамп утверждает, что кампания направлена также на защиту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других фигурантов дел МУС, а не его самого. 

В ноябре 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях в Газе. 

Протест против вторжения России в Украину с призывом к международному трибуналу над Владимиром Путиным

Протест против вторжения России в Украину с призывом к международному трибуналу над Владимиром Путиным

picture alliance / NurPhoto

Еще один действующий ордер на арест касается полномасштабной войны России в Украине. В марте 2023-го МУС выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в депортации украинских детей. 

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Публикация:«Новые американские санкции против МУС — «огромная эскалация». Они могут помешать передавать в суд доказательства преступлений — юристы»

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