Первым о новых рестрикциях сообщило агентство Reuters. Чуть позже официальный пресс-релиз появился и на сайте американского Госдепартамента.

В своем обращении госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эти меры направлены на «защиту суверенитета США». Он также обвинил суд в стремлении преследовать американцев. Пятничные санкции запрещают американским компаниям сотрудничать с судом: например, банки должны будут закрыть связанные с МУС счета, а компании-разработчики программного обеспечения — прекратить обслуживать его.

Страх последствий

Санкции могут затронуть отношения МУС не только с американскими, но и с другими — например, европейскими компаниями. Главным образом — из-за опасения последних тоже попасть под санкции.

Выпущенный Госдепом пресс-релиз сейчас предусматривает 180-дневный период, в который компании смогут вести работу с МУС: разрешили, например, работать с ним страховым компаниям или уже упомянутым разработчикам ПО. Однако, если такие санкции будут введены в действие, они станут масштабной эскалацией, считает Джеймс Патрик Секстон, исследователь в области международного права в институте T.M.C. Asser в Гааге:

«Американским компаниям и физическим лицам будет запрещено оказывать МУС какие-либо услуги, но, скорее всего, санкции также заставят другие компании, в том числе европейские, разорвать связи с судом из страха последствий. Это отразится на всех аспектах работы МУС: платежах, технологиях, поездках сотрудников и многом другом. Трудно сказать, какая сфера деятельности суда останется нетронутой», — говорит он.

«Сдерживающий эффект» санкций в случае МУС может, например, помешать организациям потерпевших передавать суду доказательства преступлений, продолжает эксперт. Ограничения могут сказаться на кадрах суда и отбить у молодых юристов желание устраиваться туда на работу, а также запугает государства — участники МУС: некоторые из них могут выйти из-под его юрисдикции, как уже случилось в Чаде и Венесуэле. В середине августа также стало известно, что о выходе из МУС думают в Колумбии — как о жесте в сторону Трампа.