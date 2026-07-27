Чад объявил о выходе из Международного уголовного суда

Чад уведомил генерального секретаря ООН о решении выйти из Международного уголовного суда. Уведомление направлено 27 июля 2026 года в соответствии со статьей 127 Римского статута, говорится в официальном коммюнике МИД страны за подписью пресс-секретаря ведомства Ибрагима Адама Махамата.

Власти страны объясняют решение итогами подробного анализа работы суда с момента его запуска в 2002 году. По оценке чадских властей, эффективность МУС осталась «ограниченной и неравномерной» по сравнению с ожиданиями, которые сопровождали его создание, а опубликованная самим судом статистика, как утверждается в коммюнике, обнаруживает «неоспоримую избирательность, возведенную в принцип, — намеренную или вынужденную».

Римский статут насчитывает 125 государств-участников, из них 33 африканских. Из 13 расследований, открытых судом за всё время работы, девять касаются африканских государств против четырех в других регионах мира, причем последние, по формулировке коммюнике, не принесли ощутимого прогресса.

Совокупность этих данных, по версии Чада, объясняет широко распространенное в ряде государств и в их обществах представление о том, что судебная активность МУС устойчиво сосредоточена на Глобальном Юге и на африканском континенте, ставших «добровольными жертвами формы политической инструментализации МУС». Правительство Чада призвало Африканский союз и его государства-члены ускорить укрепление африканских судебных механизмов ради более справедливого и действенного правосудия на континенте.

Чад стал очередной страной, покидающей суд в Гааге. В сентябре о совместном выходе из Римского статута объявили Буркина-Фасо, Мали и Нигер, назвавшие МУС «инструментом неоколониального подавления», а 24 июля процедуру денонсации запустила Венесуэла — Каракас тоже обвинил суд в предвзятости к странам Глобального Юга. Как пишет AFP, заместитель госсекретаря США по делам Африки в телефонном разговоре призвал власти Чада пересмотреть участие в Римском статуте, а само решение принимается на фоне заявлений национальных и международных организаций о возможной причастности Чада к конфликту в соседнем Судане.