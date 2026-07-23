МУС прекратил дело против обвиняемого в военных преступлениях бывшего лидера повстанцев в Дарфуре

Международный уголовный суд (МУС) прекратил дело против бывшего лидера одной из вооруженных группировок в суданском Дарфуре — Абдаллы Банды Абакаера Нураина и отменил выданный в отношении него ордер на арест, об этом говорится на сайте суда.

Перед этим прокуратура МУС попросила разрешения отозвать обвинения против Банды, заявив, что за прошедшие годы доказательная база по делу значительно ослабла. Изначально суд отказался закрывать дело и постановил, что прокуратура не доказала, что имеющихся материалов недостаточно для проведения процесса.

Однако затем суд пересмотрел свое решение. Судьи объяснили, что провести справедливый процесс невозможно, если прокуратура отказывается поддерживать обвинение и представлять дело в суде. При этом они отдельно выразили недовольство позицией прокуратуры.

При этом решение не исключает возможности вновь возбудить дело против Абдаллы Банды Абакаера Нураина в будущем, если для этого появятся основания, уточнили судьи.

Банду обвиняли по трем пунктам в связи с нападением на базу миротворческой миссии Африканского союза в Хасканите в Северном Дарфуре 29 сентября 2007 года: в убийствах и покушениях на убийства, нападении на миротворцев и разграблении имущества.

Обвинения были утверждены еще в 2011 году. На начальном этапе Банда добровольно являлся в МУС, однако позднее перестал участвовать в процессе. В 2014 году суд выдал ордер на его арест, чтобы обеспечить его присутствие на судебном разбирательстве. С тех пор задержать его не удалось.

Как пишет Reuters, Банда возглавлял «Движение за справедливость и равенство» (JEM) — одну из двух основных вооруженных группировок, участвовавших в конфликте в Дарфуре, начавшемся в 2003 году. В ответ на восстание правительство Судана задействовало арабские ополчения «Джанджавид». США и правозащитные организации квалифицировали совершенное в ходе конфликта массовое насилие как геноцид.

Ситуацию в Дарфуре Совет Безопасности ООН передал на рассмотрение МУС в 2005 году. В розыске суда по делам, связанным с конфликтом 2003–2005 годов, по-прежнему находятся трое подозреваемых, в том числе бывший президент Судана Омар аль-Башир, обвиняемый в том числе в геноциде.

17 марта 2023 года МУС выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в депортации украинских детей.

21 ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях в Газе.