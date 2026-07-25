Венесуэла объявила о выходе из юрисдикции МУС

Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия на своей странице в Twitter (X) объявил, что страна начала процедуру денонсации Римского статута и выхода из юрисдикции Международного уголовного суда по решению временно исполняющей обязанности президента страны Делси Родригес. Об этом решении страна уже официально уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гуттьериша.

«Венесуэла считает, Суд сосредоточил свою работу на африканских и латиноамериканских странах, что вредит Глобальному Югу. Этот шаблон раскрывает суть международного правосудия, которое далеко от равноправного применения, а вместо этого используется как инструмент для углубления неравенства между народами и отрицания их права на самоопределение и суверенитет», — говорится в заявлении Пласенсия.

С 2021 года МУС официально расследует предполагаемые преступления против человечности, совершенные в Венесуэле. Предварительное расследование началось еще в начале 2018 года, после того как бывшая генпрокурор Венесуэлы Луиза Ортега призвала МУС обратить внимание на случаи убийств, пыток и похищений представителей оппозиции, а также жестокое подавление антиправительственных демонстраций, вспыхнувших в 2017 году, что привело к гибели 125 человек. В числе лиц, которых потенциально могли привлечь к ответственности по этому делу, был и бывший президент страны Николас Мадуро, захваченный США в результате военной операции в начале этого года. По правилам Венесуэла обязана сотрудничать с МУС по этому делу в течение года после уведомления госсекретаря ООН.

В прошлом году президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МУС за расследования в отношении США и Израиля. Согласно тексту указа, суд в Гааге превысил свои полномочия, выдав ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Также МУС инициировал предварительные расследования в отношении американских военнослужащих.