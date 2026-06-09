Прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина и Нетаньяху, отстранили от должности из-за обвинений в домогательствах

Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана отстранили от должности до завершения расследования вероятных домогательств с его стороны.

Как сообщается на сайте суда, такое решение приняло Бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута большинством голосов на основе расследования Управления служб внутреннего надзора ООН. Кроме того, оно изучило собранные доказательства, заключение специально созданной группы судебных экспертов и письменные объяснения сторон.

Ассамблея выполняет в МУС управленческие и законодательные функции. В нее входят представители государств, которые ратифицировали Римский статут или присоединились к нему. Бюро состоит из президента, двух вице-президентов и 18 членов, которых Ассамблея избирает на трехлетний срок.

Защитники Хана в свою очередь раскритиковали решение, назвав его незаконным, процессуально несправедливым и не подкрепленным доказательствами. Главный прокурор уже год находится в административном отпуске, в который ушел из-за «сильного давления СМИ»:

«Мое решение продиктовано глубокой и непоколебимой приверженностью авторитету нашего офиса и суда, а также стремлением обеспечить целостность процесса и справедливость по отношению ко всем участникам».

Все это время его работу выполняют заместители. Как ранее отмечало агентство Reuters, четкой процедуры смены главного прокурора нет.

Обвинения против Хана выдвинули в мае 2024 года два сотрудника МУС, которым их коллега пожаловалась на то, что во время одной из зарубежных поездок Хан якобы попросил женщину отдохнуть с ним на кровати в отеле, а затем «сексуально прикоснулся к ней». Позже он пришел к ней в номер в три часа ночи и стучал в дверь в течение десяти минут. В документах упоминается, что он закрывал дверь своего кабинета и засовывал руку в ее карман. Он также якобы несколько раз предлагал ей поехать вместе в отпуск.

Через несколько недель после этого Хан запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Он обвинил их в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных на палестинских территориях силами Израиля в ходе войны с ХАМАС, начавшейся после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Некоторые западные СМИ связывали эти два события, утверждая, что Хан мог стать жертвой провокации израильских спецслужб.

Хан также запросил ордера на арест президента России Владимира Путина и российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которых обвинил в насильственной депортации украинских детей на территорию России. С точки зрения международного права это считается преступлением против человечности.