США ввели санкции против Международного уголовного суда

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС) в пятницу, 9 октября. Это произошло через несколько часов после того, как его бывшая судья Наванетхем «Нави» Пиллэй получила Нобелевскую премию мира. Об этом со ссылкой на заявление госсекретаря Макро Рубио пишет Reuters.

«Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев. Именно поэтому сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против МУС. Мы запретим любые сделки с этим нелегальным судом, лишим его ресурсов и подорвем его способность функционировать», — цитирует Рубио агентство.

До сих пор под американские санкции попадали лишь отдельные лица, связанные с судом, — прокуроры и судьи. В августе этого года в санкционный список попала президент Международного уголовного суда Томоко Аканэ. Штаты неоднократно высказывали свое недовольство работой суда, в том числе из-за выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других израильских чиновников.

Пятничные санкции запрещают американским компаниям сотрудничать именно с самим судом, а не с отдельными его представителями. Например, банки должны будут закрыть связанные с МУС счета, а компании-разработчики программного обеспечения — прекратить сотрудничество с судом. Reuters отмечает, что в МУС в течение нескольких месяцев готовились к ограничениям со стороны Штатов и переводили сотрудников с Microsoft на аналогичные программы с открытым исходным кодом.

Рубио добавил, что США откладывали введение санкций, надеясь, что МУС и страны-участницы Римского статута учтут опасения США. Этого, по его словам, не случилось, и в своем заявлении он выдвинул ультиматум:

«Либо МУС прекратит свои угрозы, либо мы положим конец его существованию».

Он однако добавил, что санкции разработали таким образом, чтобы оставить возможность для переговоров с представителями суда. Ожидается также, что Минфин выдаст несколько лицензий-исключений, которые позволят сотрудничать с судом «для защиты американских интересов».

Профессор Гарвардской школы права Алекс Уайтинг в разговоре с The Insider обращает внимание именно на отличие этих санкций от предыдущих: они направлены против учреждения в целом, а не против отдельных лиц:

«Эти ограничения способны серьезно нарушить работу суда, поскольку бьют по его финансовым и технологическим механизмам. Насколько это скажется на суде, зависит от того, насколько хорошо он к этому подготовлен. О таких санкциях там знали уже много месяцев и, судя по всему, приняли меры, чтобы защитить суд. Посмотрим, действительно ли подготовка была достаточной».

В самом Международном уголовном суде санкции осудили. Зампрокурора МУС Нажат Шамим Хан заявила, что они не остановят работу суда.

Новость о санкциях появилась спустя пять часов после того, как бывшая судья МУС, правозащитница из ЮАР Наванетхем «Нави» Пиллэй получила Нобелевскую премию мира. В 1999 году она была избрана председателем Международного уголовного трибунала ООН по Руанде. Пиллэй участвовала в разработке международным трибуналом правовых норм, рассматривающих насилие в отношении женщин как проявление геноцида, а также занималась вопросами свободы слова и борьбы с пропагандой ненависти.