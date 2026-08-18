США ввели санкции против президента Международного уголовного суда Томоко Аканэ

Соединенные Штаты ввели санкции против президента Международного уголовного суда Томоко Аканэ из Японии, сообщил госсекретарь США Марко Рубио, как передает Reuters. Помимо нее под ограничения попал гражданин Сенегала Абдулайе Сей, старший юрист-обвинитель суда.

Рубио заявил, что санкции введены на основании прошлогоднего указа Трампа, разрешающего ограничительные меры против сотрудников МУС. По словам госсекретаря, «эти лица напрямую участвовали в попытках МУС расследовать, задерживать, арестовывать или привлекать к ответственности должностных лиц, чье правительство не признаёт юрисдикцию суда».

Санкции блокируют любые активы Аканэ и Сея на территории США и фактически отрезают их от американской финансовой системы, с которой тесно связано большинство банков мира. Одновременно Минфин США выпустил генеральную лицензию, разрешающую до 17 сентября завершить операции с участием Аканэ, начатые до введения ограничений.

Ранее под ограничения США уже попадали несколько прокуроров и судей суда, в том числе из-за выданных ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также из-за расследования деятельности американских военных в Афганистане. Три судьи МУС в июне подали иск против Трампа и его администрации, утверждая, что санкции незаконны. В то же время 27 июля о выходе из юрисдикции МУС объявил Чад, сославшись на итоги анализа работы организации с момента ее основания в 2002 году, и Венесуэла. Также 18 августа стало известно, что о выходе из МУС думают в Колумбии — как о жесте в сторону Трампа.

Рубио в июле говорил, что администрация намерена усилить кампанию против МУС, включая дипломатические усилия по убеждению других стран покинуть организацию, — по его словам, суд угрожает американским военным, выполняющим приказы Трампа об иммиграционной политике и ударах по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков. Трамп утверждает, что кампания направлена на защиту Нетаньяху и других фигурантов дел МУС, а не его самого.

США никогда не были членом МУС, суд обладает юрисдикцией, если государство-участник не может или не хочет само расследовать преступления, но по Римскому статуту может преследовать и граждан государств, не входящих в состав суда, если преступления совершены на территории стран-участниц.