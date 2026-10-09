Нобелевскую премию мира присудили Наванетхем Пиллэй. Она возглавляла комиссию ООН, которая назвала геноцидом действия Израиля в Газе

Нобелевскую премию мира 2026 года присудили Наванетхем «Нави» Пиллэй — 85-летней правозащитнице из ЮАР. Как сообщается на сайте Нобелевского комитета, премия присуждена «за усилия по продвижению мира и международного права».

Пиллэй — уроженка ЮАР индийского происхождения, юрист и правозащитница. В 1967 году Пиллэй стала первой женщиной-юристом, открывшей юридическую практику в южноафриканской провинции Наталь. Она работала в качестве адвоката по уголовным и гражданским делам, защищая права борцов с режимом апартеида. Пиллэй также работала поверенным Верховного суда ЮАР, а в 1995 году стала его судьей.

В 2003–2008 годах Пиллэй была судьей Международного уголовного суда (МУС). В 1999 году она была избрана председателем Международного уголовного трибунала ООН по Руанде. Пиллэй участвовала в разработке международным трибуналом правовых норм, рассматривающих насилие в отношении женщин как проявление геноцида, а также занималась вопросами свободы слова и борьбы с пропагандой ненависти.

В 2008 году стала Верховным комиссаром по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН. Занимала эту должность до 2014 года. С 2021 по 2025 год Пиллэй возглавляла Независимую международную комиссию ООН по расследованию ситуации на оккупированной палестинской территории. В сентябре 2025 года комиссия заявила, что оценивает действия Израиля в секторе Газа как геноцид.