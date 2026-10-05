Власти России отрицают вспышку чумы, а СМИ удаляют публикации о заболевании. Страны Центральной Азии вводят санитарный контроль на границе

За последние дни это не первый случай, когда российские подцензурные или провластные СМИ удаляют сообщения о возможной вспышке чумы в Иркутской области. В частности, еще 2 октября федеральный телеканал РЕН ТВ удалил все свои пять публикаций о чуме в Иркутской области, обратило внимание издание «Люди Байкала». Два из них успели проиндексироваться в сервисе TGStat.

В одном из них сообщалось, что лаборантка противочумного института в Иркутске Дарья Шипилова работала со штаммами возбудителя чумы и изучала иммунную реакцию организма на инфекцию. В другом посте со ссылкой на источник рассказывалось, что в районной больнице в Иркутской области умер пациент с подозрением на чуму.

Роспотребнадзор отрицает наличие вспышки в регионе. В ведомстве 4 октября заявили, что Шипилова умерла от «пневмонии неустановленного типа», и заверили, что «санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов стабильная».

Помимо СМИ, удаляют или редактируют сообщения о чуме и представители властей. Так, власти Байкальска 3 октября в Telegram-канале попросили жителей временно не ездить в Шелехов и соседние населенные пункты из-за «неофициальной информации о выявлении факта заболевания человека инфекцией чумы». Спустя почти два часа пост был удален.

Кроме того, губернатор Бурятии Алексей Цыденов 2 октября в своем канале в госмессенджере Max заявил, что женщина в Иркутской области «погибла от чумы». Позднее он отредактировал сообщение и добавил слово «возможно». В своем канале в Telegram Цыденов опубликовал уже отредактированный пост со смягченной формулировкой.

Несмотря на заявления властей, как сообщал The Insider, больницы Иркутска начали вводить карантин. В понедельник, 5 октября, распространение карантинных мер продолжилось. Издание «Люди Байкала» со ссылкой на пациентов рассказало, что ограничения ввели в Иркутском областном психоневрологическом диспансере.

На фоне сообщений о вспышке чумы в Иркутской области страны Центральной Азии начали усиливать санитарный контроль на границе. Власти Узбекистана, у которого нет сухопутной границы с Россией, ввели подобные меры еще 3 октября. Затем усиленный санитарно-карантинный контроль ввели Казахстан и Кыргызстан.

Весной сообщалось о попытках властей России скрыть в стране вспышку ящура. Официально руководство страны заявляло о вспышке пастереллеза и бешенства среди крупного рогатого скота, объясняя тем самым карантин и массовое уничтожение животных. Тогда власти устанавливали запрет на перемещение скота и вывоз продуктов животноводства из ряда регионов. Однако многие эксперты и фермеры обращали внимание на то, что пастереллез — относительно несложная инфекция, которая лечится антибиотиками и не требует массового уничтожения животных. Кроме того, примененный пятикилометровый радиус тотального забоя всего восприимчивого поголовья предписывается именно при выявлении ящура.