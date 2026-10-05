Власти России отрицают вспышку чумы, а СМИ удаляют публикации о заболевании. Страны Центральной Азии вводят санитарный контроль на границе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков потребовал в беседе с журналистами «ориентироваться на официальные заявления Роспотребнадзора» по эпидемиологической ситуации в Иркутской области. Об этом сообщило госагентство ТАСС. Ранее в ведомстве назвали «стабильной» обстановку в регионе и заверили, что сотрудница Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока умерла не от чумы, а от «пневмонии неустановленной этиологии». На фоне этих заявлений властей российские СМИ удаляют сообщения о подозрении на чуму в Иркутской области. Страны Центральной Азии — Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан — усилили санитарный контроль на границе.
На брифинге для журналистов 5 октября Песков призвал «не слушать разные слухи, разные рассуждения» о чуме в Иркутской области, а ориентироваться на официальные заявления Роспотребнадзора. Он отметил:
«Есть Роспотребнадзор, где работают высокие профессионалы в этой области, давайте прислушиваться к их официальным заявлениям».
За несколько часов до этого «Коммерсантъ» выпустил новость в Telegram-канале и на сайте со ссылкой на издание Axios о том, что администрация президента США Дональда Трампа следит за сообщениями о возможной вспышке чумы в России и оценивает варианты действий. Спустя 25 минут пост и новость на сайте были удалены.
За последние дни это не первый случай, когда российские подцензурные или провластные СМИ удаляют сообщения о возможной вспышке чумы в Иркутской области. В частности, еще 2 октября федеральный телеканал РЕН ТВ удалил все свои пять публикаций о чуме в Иркутской области, обратило внимание издание «Люди Байкала». Два из них успели проиндексироваться в сервисе TGStat.
В одном из них сообщалось, что лаборантка противочумного института в Иркутске Дарья Шипилова работала со штаммами возбудителя чумы и изучала иммунную реакцию организма на инфекцию. В другом посте со ссылкой на источник рассказывалось, что в районной больнице в Иркутской области умер пациент с подозрением на чуму.
Роспотребнадзор отрицает наличие вспышки в регионе. В ведомстве 4 октября заявили, что Шипилова умерла от «пневмонии неустановленного типа», и заверили, что «санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов стабильная».
Помимо СМИ, удаляют или редактируют сообщения о чуме и представители властей. Так, власти Байкальска 3 октября в Telegram-канале попросили жителей временно не ездить в Шелехов и соседние населенные пункты из-за «неофициальной информации о выявлении факта заболевания человека инфекцией чумы». Спустя почти два часа пост был удален.
Кроме того, губернатор Бурятии Алексей Цыденов 2 октября в своем канале в госмессенджере Max заявил, что женщина в Иркутской области «погибла от чумы». Позднее он отредактировал сообщение и добавил слово «возможно». В своем канале в Telegram Цыденов опубликовал уже отредактированный пост со смягченной формулировкой.
Несмотря на заявления властей, как сообщал The Insider, больницы Иркутска начали вводить карантин. В понедельник, 5 октября, распространение карантинных мер продолжилось. Издание «Люди Байкала» со ссылкой на пациентов рассказало, что ограничения ввели в Иркутском областном психоневрологическом диспансере.
На фоне сообщений о вспышке чумы в Иркутской области страны Центральной Азии начали усиливать санитарный контроль на границе. Власти Узбекистана, у которого нет сухопутной границы с Россией, ввели подобные меры еще 3 октября. Затем усиленный санитарно-карантинный контроль ввели Казахстан и Кыргызстан.
Весной сообщалось о попытках властей России скрыть в стране вспышку ящура. Официально руководство страны заявляло о вспышке пастереллеза и бешенства среди крупного рогатого скота, объясняя тем самым карантин и массовое уничтожение животных. Тогда власти устанавливали запрет на перемещение скота и вывоз продуктов животноводства из ряда регионов. Однако многие эксперты и фермеры обращали внимание на то, что пастереллез — относительно несложная инфекция, которая лечится антибиотиками и не требует массового уничтожения животных. Кроме того, примененный пятикилометровый радиус тотального забоя всего восприимчивого поголовья предписывается именно при выявлении ящура.