На Иркутском алюминиевом заводе ввели масочный режим после случая смерти от чумы в Шелехове, где находится предприятие

Администрация Иркутского алюминиевого завода (ИркАЗ) распорядилась о ношении медицинских масок на предприятии. Об этом сообщил его гендиректор Артем Фоминых в своем Telegram-канале. Завод расположен в городе Шелехов, где недавно скончалась от чумы девушка.

«В Иркутской области прошли заседания санитарно-противоэпидемической комиссии с участием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Юрьевны Поповой. Роспотребнадзор проводит необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий. Все выявленные контактные лица находятся под медицинским наблюдением. На данный момент признаков заболевания у них нет, результаты лабораторных исследований — отрицательные.<...> Как профилактическую меру мы ввели масочный режим на заводе. Бережёного Бог бережёт — соблюдайте меры предосторожности».

2 октября стало известно, что в Шелехове умерла от легочной чумы 28-летняя лаборантка Иркутского противочумного института Дарья Шипилова. По данным издания «Люди Байкала», 25 сентября она разбила в лаборатории пробирку с возбудителем болезни. В ночь на 2 октября девушка скончалась в Шелеховской районной больнице.

Больницу закрыли на карантин. Источники «Людей Байкала» утверждают, что с 1 октября машины скорой помощи, которые везут контактировавших с Шипиловой людей на обследование, сопровождают наряды ФСБ. Ко 2 октября в ковидный центр изолировали около 200 человек.

Администрация Байкальска опубликовала предупреждение для жителей временно не ездить в Шелехов и соседние населенные пункты из-за неофициальной информации о случае заболевания чумой. Позднее пост был удален.