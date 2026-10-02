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Новости

В Иркутской области от чумы умерла 28-летняя лаборантка противочумного института. На карантин поместили около 200 человек

The Insider
Фото: «Люди Байкала»

Фото: «Люди Байкала»

В Шелехове Иркутской области от легочной чумы скончалась 28-летняя лаборантка Иркутского противочумного института Дарья Шипилова, выяснили «Люди Байкала». По данным издания, 25 сентября она разбила в лаборатории пробирку с возбудителем болезни и вскоре почувствовала себя плохо. Скорая доставила ее в шелеховскую больницу, где девушка провела три дня и умерла в ночь на 2 октября.

Больницу закрыли на карантин. Источники «Людей Байкала» утверждают, что с 1 октября машины скорой помощи, которые везут контактировавших с Шипиловой людей на обследование, сопровождают наряды ФСБ. Ко 2 октября в ковидный центр изолировали около 200 человек. По подсчетам РЕН ТВ, госпитализированы 189 человек.

Ряд Telegram-каналов писал, что лаборантка заразилась в командировке в Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов эту версию опроверг, но также подтвердил, что Шипилова действительно погибла от чумы. Он заявил:

«По данным Роспотребнадзора, а также по данным правительства республики Бурятия, женщина, погибшая от чумы в Иркутской области, не приезжала в Бурятию. В республике нет очагов чумы, в том числе на территории, граничащей с Монголией».

Официально диагноз власти Иркутской области не называют. Губернатор Игорь Кобзев сообщил лишь, что все выявленные контактные лица находятся под наблюдением медиков, симптомов у них нет, а анализы отрицательные. Глава Шелеховского района Максим Модин подтвердил карантин в стационаре, но причину не объяснил и призвал не доверять «слухам». По информации «Осторожно, новостей», возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных правил, повлекшем смерть человека.

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Публикация:«В Иркутской области от чумы умерла 28-летняя лаборантка противочумного института. На карантин поместили около 200 человек»

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