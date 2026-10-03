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Власти Байкальска попросили не ездить в Шелехов из-за возможной чумы, но вскоре удалили пост. Жители скупают антибиотики

The Insider
irkobl.ru

irkobl.ru

Власти Байкальска Иркутской области утром 3 октября попросили жителей временно не ездить в Шелехов и соседние населенные пункты из-за неофициальной информации о случае заболевания чумой. Однако менее чем через два часа удалили предупреждение. На это обратило внимание издание «Люди Байкала».

Сообщение администрации Байкальска появилось в официальном Telegram-канале в 08:28 по местному времени. В нем власти со ссылкой на «неофициальную информацию» о случае чумы просили жителей «ограничить посещение Шелехова и прилегающих к городу поселений до уточнения обстоятельств». В 10:21 публикация исчезла. Причину удаления власти Байкальска публично не объяснили.

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Как свидетельствуют данные из открытых источников, РЕН ТВ также удалил пять публикаций, посвященных предполагаемому случаю чумы.

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Накануне телеканал со ссылкой на источник писал, что с умершей женщиной контактировали 189 человек: 114 якобы госпитализировали в одну больницу, 63 — в другую, еще 12 поместили под наблюдение в противочумный институт.

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Эти данные успели процитировать другие СМИ до удаления исходных публикаций.

В аптеках начали раскупать антибиотики

На фоне сообщений о возможной чуме жители Иркутска и Шелехова начали скупать некоторые антибиотики, которые применяются при лечении этой инфекции, пишут «Люди Байкала». По словам опрошенных изданием местных жителей, в Иркутске отдельные препараты практически невозможно найти: часть аптек их не получает из-за отсутствия поставщика, другие отпускают лекарства только по рецепту, а в некоторых точках осталось не более нескольких упаковок. В ряде аптек препараты доступны только под заказ на середину октября.

В Шелехове, по данным издания, в некоторых аптеках подходящие антибиотики уже раскупили, а новые поставки ожидаются не раньше 5 октября. В большинстве опрошенных аптек нужных препаратов не оказалось либо в наличии оставалось не более двух упаковок.

Власти инфекцию по-прежнему не называют

В Шелеховской районной больнице с 1 октября действует карантин. Глава Шелеховского района Максим Модин подтвердил, что в нескольких отделениях приостановили прием и выписку пациентов, а лаборатория временно прекратила работу. Он обещал после заседания комиссии сообщить подробности и дать рекомендации, однако название инфекции так и не привел.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 2 октября сообщил о внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По его словам, поводом стало подозрение на заболевание жителя региона «особо опасной инфекцией». Все выявленные контактные лица, утверждал губернатор, находятся под медицинским наблюдением, признаков болезни у них нет, а результаты лабораторных исследований отрицательные.

Глава соседней Бурятии Алексей Цыденов написал, что женщина в Иркутской области, «возможно», погибла от чумы. Он также утверждал, что она не посещала Бурятию и что очагов чумы в республике нет.

Как писали местные СМИ, умершей была 28-летняя лаборантка Иркутского противочумного института Дарья Шипилова. По данным «Людей Байкала», 25 сентября она разбила пробирку с возбудителем чумы, вскоре почувствовала себя плохо и была госпитализирована в Шелеховскую районную больницу, где умерла в ночь на 2 октября. Издание сообщало примерно о 200 людях, контактировавших с Шипиловой и помещенных под наблюдение.

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Публикация:«Власти Байкальска попросили не ездить в Шелехов из-за возможной чумы, но вскоре удалили пост. Жители скупают антибиотики»

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