Власти Байкальска попросили не ездить в Шелехов из-за возможной чумы, но вскоре удалили пост. Жители скупают антибиотики

Власти Байкальска Иркутской области утром 3 октября попросили жителей временно не ездить в Шелехов и соседние населенные пункты из-за неофициальной информации о случае заболевания чумой. Однако менее чем через два часа удалили предупреждение. На это обратило внимание издание «Люди Байкала».
Сообщение администрации Байкальска появилось в официальном Telegram-канале в 08:28 по местному времени. В нем власти со ссылкой на «неофициальную информацию» о случае чумы просили жителей «ограничить посещение Шелехова и прилегающих к городу поселений до уточнения обстоятельств». В 10:21 публикация исчезла. Причину удаления власти Байкальска публично не объяснили.
Как свидетельствуют данные из открытых источников, РЕН ТВ также удалил пять публикаций, посвященных предполагаемому случаю чумы.
Накануне телеканал со ссылкой на источник писал, что с умершей женщиной контактировали 189 человек: 114 якобы госпитализировали в одну больницу, 63 — в другую, еще 12 поместили под наблюдение в противочумный институт.
Эти данные успели процитировать другие СМИ до удаления исходных публикаций.
В аптеках начали раскупать антибиотики
На фоне сообщений о возможной чуме жители Иркутска и Шелехова начали скупать некоторые антибиотики, которые применяются при лечении этой инфекции, пишут «Люди Байкала». По словам опрошенных изданием местных жителей, в Иркутске отдельные препараты практически невозможно найти: часть аптек их не получает из-за отсутствия поставщика, другие отпускают лекарства только по рецепту, а в некоторых точках осталось не более нескольких упаковок. В ряде аптек препараты доступны только под заказ на середину октября.
В Шелехове, по данным издания, в некоторых аптеках подходящие антибиотики уже раскупили, а новые поставки ожидаются не раньше 5 октября. В большинстве опрошенных аптек нужных препаратов не оказалось либо в наличии оставалось не более двух упаковок.
Власти инфекцию по-прежнему не называют
В Шелеховской районной больнице с 1 октября действует карантин. Глава Шелеховского района Максим Модин подтвердил, что в нескольких отделениях приостановили прием и выписку пациентов, а лаборатория временно прекратила работу. Он обещал после заседания комиссии сообщить подробности и дать рекомендации, однако название инфекции так и не привел.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 2 октября сообщил о внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По его словам, поводом стало подозрение на заболевание жителя региона «особо опасной инфекцией». Все выявленные контактные лица, утверждал губернатор, находятся под медицинским наблюдением, признаков болезни у них нет, а результаты лабораторных исследований отрицательные.
Глава соседней Бурятии Алексей Цыденов написал, что женщина в Иркутской области, «возможно», погибла от чумы. Он также утверждал, что она не посещала Бурятию и что очагов чумы в республике нет.
Как писали местные СМИ, умершей была 28-летняя лаборантка Иркутского противочумного института Дарья Шипилова. По данным «Людей Байкала», 25 сентября она разбила пробирку с возбудителем чумы, вскоре почувствовала себя плохо и была госпитализирована в Шелеховскую районную больницу, где умерла в ночь на 2 октября. Издание сообщало примерно о 200 людях, контактировавших с Шипиловой и помещенных под наблюдение.