Власти Байкальска попросили не ездить в Шелехов из-за возможной чумы, но вскоре удалили пост. Жители скупают антибиотики

Эти данные успели процитировать другие СМИ до удаления исходных публикаций.

В аптеках начали раскупать антибиотики

На фоне сообщений о возможной чуме жители Иркутска и Шелехова начали скупать некоторые антибиотики, которые применяются при лечении этой инфекции, пишут «Люди Байкала». По словам опрошенных изданием местных жителей, в Иркутске отдельные препараты практически невозможно найти: часть аптек их не получает из-за отсутствия поставщика, другие отпускают лекарства только по рецепту, а в некоторых точках осталось не более нескольких упаковок. В ряде аптек препараты доступны только под заказ на середину октября.

В Шелехове, по данным издания, в некоторых аптеках подходящие антибиотики уже раскупили, а новые поставки ожидаются не раньше 5 октября. В большинстве опрошенных аптек нужных препаратов не оказалось либо в наличии оставалось не более двух упаковок.

Власти инфекцию по-прежнему не называют

В Шелеховской районной больнице с 1 октября действует карантин. Глава Шелеховского района Максим Модин подтвердил, что в нескольких отделениях приостановили прием и выписку пациентов, а лаборатория временно прекратила работу. Он обещал после заседания комиссии сообщить подробности и дать рекомендации, однако название инфекции так и не привел.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 2 октября сообщил о внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По его словам, поводом стало подозрение на заболевание жителя региона «особо опасной инфекцией». Все выявленные контактные лица, утверждал губернатор, находятся под медицинским наблюдением, признаков болезни у них нет, а результаты лабораторных исследований отрицательные.

Глава соседней Бурятии Алексей Цыденов написал, что женщина в Иркутской области, «возможно», погибла от чумы. Он также утверждал, что она не посещала Бурятию и что очагов чумы в республике нет.

Как писали местные СМИ, умершей была 28-летняя лаборантка Иркутского противочумного института Дарья Шипилова. По данным «Людей Байкала», 25 сентября она разбила пробирку с возбудителем чумы, вскоре почувствовала себя плохо и была госпитализирована в Шелеховскую районную больницу, где умерла в ночь на 2 октября. Издание сообщало примерно о 200 людях, контактировавших с Шипиловой и помещенных под наблюдение.