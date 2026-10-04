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Новости

Как минимум три больницы Иркутска ввели карантин после смерти сотрудницы противочумного института. Роспотребнадзор говорит о пневмонии

The Insider
Даниил Конин / «ИрСити»

Даниил Конин / «ИрСити»

Как минимум три больницы Иркутска ввели карантин после смерти сотрудницы местного противочумного института Дарьи Шипиловой. «Люди Байкала» сообщили, что ограничения рассчитаны на три недели, а источники издания среди медиков говорят о возможной чуме. По данным издания, карантин ввели в городских клинических больницах № 1, 3 и 10, Ивано-Матренинской детской клинической больнице и как минимум одном роддоме. В стационарах ограничили посещения пациентов: родственникам разрешают только передавать вещи и продукты.

В ГКБ № 1, 3 и 10 подтвердили «Осторожно Media» введение карантина. В больнице № 10 журналистам сказали, что ограничения действуют во всех городских больницах, однако назвать срок их действия не смогли. С Ивано-Матренинской больницей информация оказалась противоречивой: при первом звонке введение карантина там опровергли, а при повторном — подтвердили.

Источник «Людей Байкала» в сфере здравоохранения утверждает, что иркутские врачи «уже открыто говорят о чуме». При этом, по его словам, в документах, которые получают медучреждения, такой диагноз не указан. Издание также сообщает, что карантин рассчитан на три недели.

Три недели — значительно дольше стандартного срока наблюдения при чуме

The Insider изучил действующие российские санитарные правила и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Указанный источниками трехнедельный срок — 21 день — в 3,5 раза превышает установленный российскими СанПиН шестидневный срок обсервации после работы с возбудителем чумы.

Действующие санитарные правила устанавливают для сотрудников, работавших с возбудителем чумы, шестидневную обсервацию с ежедневным измерением температуры. Инкубационный период чумы в СанПиН также определен как срок до шести календарных дней. Шесть дней медицинского наблюдения предусмотрены и для ряда контактных лиц при риске заражения.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что симптомы чумы обычно появляются через один — семь дней после заражения. Для близких контактов пациентов с легочной чумой организация рекомендует наблюдение и семидневный профилактический курс антибиотиков.

Роспотребнадзор говорит о «пневмонии неустановленной этиологии»

Роспотребнадзор 4 октября впервые подробно прокомментировал заболевание сотрудницы противочумного института. Ведомство утверждает, что диагноз Шипиловой — «пневмония неустановленной этиологии», а расширенные исследования не выявили в ее биоматериале микроорганизмов, связанных с «профессиональной деятельностью».

Комиссия по биологической безопасности также не обнаружила в институте аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами, утверждает Роспотребнадзор. По данным ведомства, среди широкого круга контактировавших с заболевшей обнаружили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции. Возбудителей других инфекционных заболеваний якобы не нашли, а состояние здоровья контактных не изменилось. Санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутске и Шелехове Роспотребнадзор называет «стабильной».

При этом еще 2 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал о подозрении на «особо опасную инфекцию». В регион приезжала глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая приняла участие во внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

Ранее карантин ввели в Шелеховской районной больнице, где умерла Шипилова: с 1 октября там приостановили прием и выписку пациентов из части отделений. Как писали «Люди Байкала», 28-летняя сотрудница противочумного института умерла от легочной чумы после предполагаемой аварии при работе с возбудителем. Издание сообщало примерно о 200 людях, которых поместили под наблюдение после контакта с Шипиловой.

На следующий день администрация Байкальска попросила жителей не ездить в Шелехов из-за «неофициальной информации» о случае чумы, однако менее чем через два часа удалила сообщение. 4 октября на расположенном в Шелехове Иркутском алюминиевом заводе ввели обязательный масочный режим в качестве профилактической меры.

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Публикация:«Как минимум три больницы Иркутска ввели карантин после смерти сотрудницы противочумного института. Роспотребнадзор говорит о пневмонии»

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