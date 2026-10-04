Узбекистан усилил санитарный контроль из-за случая заражения чумой в Иркутской области

Власти Узбекистана усилили санитарный контроль и повысили готовность профильных служб в связи с зафиксированным в Иркутской области случаем смерти от чумы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Меры направлены на предотвращение возможного завоза и дальнейшего распространения инфекций, говорится в сообщении.

«В настоящее время ведется непрерывный мониторинг ситуации на основе официальных данных компетентных органов Российской Федерации и Всемирной организации здравоохранения. В частности, анализируется информация о лабораторном подтверждении диагноза, вероятных источниках и путях передачи инфекции, перемещениях пациента, а также о лицах, с которыми он контактировал».

У Узбекистана нет сухопутной границы с Россией, между странами лежит Казахстан.

Между тем, как сообщает 4 октября ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор, у одной из сотрудниц противочумного института в Иркутской области выявлена пневмония неустановленной этиологии. В то же время в ведомстве утверждают, что, по результатам расширенных исследований, в материале больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

2 октября умерла 28-летняя лаборантка Иркутского противочумного института Дарья Шипилова. Она скончалась от легочной чумы, которой, предположительно, заразилась, разбив пробирку с возбудителем болезни.

Шелеховскую районную больницу, где скончалась Шипилова, закрыли на карантин. На Иркутском алюминиевом заводе (ИркАЗ) ввели масочный режим в качестве профилактической меры.