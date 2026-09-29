Узбекистан предложил проводить тесты и медосмотр трудовых мигрантов до их отъезда в Россию — в специальном центре отбора

Узбекистан предложил создать на своей территории комплексный центр для отбора граждан, которые собираются на работу в Россию. Там еще до отъезда мигранты смогут пройти тестирование, медицинский осмотр, проверку документов, а также сдать биометрические данные и отпечатки пальцев, сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство миграции при правительстве Узбекистана.

Создание центра директор агентства Мухсинходжа Абдурахманов обсудил с послом России в Узбекистане Алексеем Ерховым. Предполагается, что центр будет работать по принципу «все процессы в одном месте». Часть процедур Ташкент хочет проводить и в регионах страны, чтобы мигрантам не приходилось приезжать в столицу. В четырех регионах уже подготовили инфраструктуру для экзаменов по русскому языку. По версии сторон, новая система должна позволить будущему мигранту еще до поездки знать, в какой компании и на каких условиях он будет работать и какие процедуры ему необходимо пройти.

Для Узбекистана российский рынок труда имеет большое значение. Россия остается крупнейшим источником денежных переводов в республику: в первом квартале 2026 года из нее поступило около $2,75 млрд — 72,4% всех переводов в Узбекистан. Всего за этот период из-за рубежа в страну перевели $3,8 млрд. При этом доля России постепенно сокращается: годом ранее на нее приходилось 77,6% переводов. Центральный банк Узбекистана связывал эту динамику в том числе с ростом стоимости российских трудовых патентов и расширением географии трудовой миграции.

Инициатива Ташкента появляется на фоне последовательного ужесточения миграционной политики в России. С 2024 года Госдума приняла не менее 30 законов в этой сфере. В частности возможность трудовых мигрантов и членов их семей оставаться в России связали с уровнем дохода, а налоговые органы обязали передавать МВД сведения о доходах иностранцев. В России также заработал «реестр контролируемых лиц» для иностранцев, подлежащих высылке, а новая Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД получила право по решению суда запрашивать сведения о банковских счетах и операциях мигрантов.

При этом Узбекистан уже добивается переноса части российских миграционных процедур на свою территорию. В начале сентября Агентство миграции предлагало разрешить гражданам еще до выезда оформлять часть документов, необходимых для получения российского трудового патента, заранее проверять наличие запрета на въезд и проходить предварительную проверку документов. Для этого Ташкент предлагал расширить полномочия представительства Паспортно-визовой службы МВД России в Узбекистане. По данным агентства, в России работают более 834 тысяч граждан Узбекистана.

29 сентября Владимир Путин также резко ограничил вывоз наличных из России в Узбекистан и ряд других стран ближнего зарубежья. Теперь физлицам запрещено вывозить туда более 1 млн рублей наличными без соблюдения специального порядка. Весной лимит для стран ЕАЭС составлял эквивалент $100 тысяч, или около 8,4 млн рублей по текущему курсу.