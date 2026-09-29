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Путин в восемь раз снизил лимит валюты, которую можно вывозить из России. Теперь максимум — миллион рублей

The Insider
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Физлицам запретили вывозить из России в ближнее зарубежье наличные суммой более 1 млн рублей. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Это более чем в восемь раз меньше, чем лимит, который был установлен ранее этой весной.

В документе обозначен запрет на вывоз указанной суммы в страны ЕАЭС (Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан), а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Запрет действует и для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, но в их случае — независимо от суммы. 

В случае нарушения у физлиц могут изъять сумму, превышающую миллион рублей, а у юрлиц или ИП — все наличные. 

Исключение — вывоз наличных через определенные международные аэропорты при наличии соответствующих банковских документов. Перечень аэропортов, через которые можно вывозить валюту, предстоит определить правительству. 

В апреле этого года российские власти уже вводили особый порядок вывоза наличных рублей, а также золота из России. В страны Евразийского экономического союза тогда запретили вывозить наличные рубли на сумму, превышающую эквивалент $100 тысяч. По официальному курсу ЦБ, это около 8,4 млн рублей. Получается, предельно допустимая сумма вывоза была снижена более чем в восемь раз. 

Для других стран действуют иные лимиты вывоза наличных средств — не более эквивалента $10 тысяч. Новый лимит для ЕАЭС, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана в пересчете на доллары составляет примерно $11,8 тысяч.

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Публикация:«Путин в восемь раз снизил лимит валюты, которую можно вывозить из России. Теперь максимум — миллион рублей»

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