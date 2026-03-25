Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

1384

 

 

 

 

 

Новости

Путин перекрыл свободный вывоз наличных рублей и очищенного золота

The Insider
Иллюстрация к материалу

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении особого порядка вывоза наличных рублей и аффинированного золота. Документ опубликован 25 марта и вступает в силу с 1 апреля 2026 года.

Согласно указу, физическим лицам запрещается вывозить в страны Евразийского экономического союза наличные рубли на сумму, превышающую эквивалент 100 тысяч долларов. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлен полный запрет на вывоз наличной российской валюты вне зависимости от суммы.

При этом допускаются исключения: вывоз возможен через определённые международные аэропорты, которые определит правительство. В таких случаях необходимо подтвердить происхождение средств.

Отдельные ограничения касаются золота. С 1 мая 2026 года вводится запрет на вывоз аффинированного золота в слитках весом более 100 граммов.

Исключения предусмотрены в нескольких случаях:

  • при вывозе в страны ЕАЭС через международные аэропорты (Внуково, Домодедово, Шереметьево, Кневичи) при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты;
  • при вывозе физическими лицами в страны вне ЕАЭС — также через указанные аэропорты и с разрешением;
  • при вывозе юридическими лицами и ИП в страны вне ЕАЭС.

Форма разрешений и порядок их выдачи будет определён правительством.

В ноябре 2025 года The Insider совместно с журналом Hetq опубликовали расследование, согласно которому после введения западного эмбарго российское золото стало вывозиться через Армению. С 2022 года в Армению было ввезено золото на миллиарды долларов, при этом значительная его часть затем реэкспортировалась в Объединённые Арабские Эмираты. В схеме участвуют компании, связанные с местными политиками и бизнесом.

Использование стран ЕАЭС позволяло российским компаниям обходить экспортные ограничения и пошлины, а также снижать санкционные риски. При этом расчёты могли проводиться вне традиционной банковской системы, в том числе с использованием наличных средств. После введения вторичных санкций США и ЕС в 2023–2024 годах объёмы таких операций начали сокращаться.

В июне 2025 года после публикации расследования The Insider и Hetq Армения сократила объёмы реэкспорта российского золота. На этом фоне товарооборот между Россией и Арменией снизился на $3 млрд с начала того года к июню.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте