Госдума привязала право трудовых мигрантов оставаться в России к доходам семьи. Совершеннолетних детей обяжут получить собственный патент

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, ужесточающий требования к трудовым мигрантам и членам их семей. Поправки вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан». Главное изменение — право иностранца работать в РФ фактически привязывается к его доходу. Трудовой мигрант должен будет подтверждать, что может содержать себя и проживающих в России членов семьи, находящихся у него на иждивении. Доход должен быть не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент.

Если это требование не выполняется, приезжему не продлят патент или разрешение на работу. После этого он должен будет вместе с несовершеннолетними детьми покинуть Россию в течение 15 дней, если у них нет других законных оснований для пребывания в стране.

Налоговая служба должна будет автоматически передавать МВД данные о доходах иностранца. Самих мигрантов обяжут отчитываться о доходах при ежегодном уведомлении о проживании в стране, в том числе предоставлять справку о доходах, копию налоговой декларации или документы об уплате НДФЛ.

Отдельно закон регулирует пребывание детей трудовых мигрантов. Несовершеннолетние дети смогут оставаться в России только на срок действия патента или разрешения на работу родителя. Еще одно условие — уплата фиксированного авансового платежа по НДФЛ как за самого мигранта, так и за каждого ребенка.

После достижения 18 лет дети мигрантов должны будут либо покинуть страну в течение месяца, либо за этот же срок подать заявление на получение собственного патента и оплатить авансовый платеж по НДФЛ.

Закон также расширяет основания для аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство. РВП или ВНЖ могут отобрать, если иностранец в течение года работал меньше установленной нормы или если его доход в расчете на каждого члена семьи оказался ниже регионального прожиточного минимума.

Еще один блок поправок касается высококвалифицированных специалистов. Для них предлагается оставить две категории минимальной зарплаты. Для специалистов, работающих в инновационных центрах, вузах, академиях наук, особых экономческих зонах, IT-компаниях, медицинском кластере, «Сколково», «Сириусе», Крыму и Севастополе, нижняя граница составит 358,5 тысячи рублей. Для остальных высококвалифицированных специалистов — не менее 717 тысяч рублей. Эти суммы должны ежегодно индексироваться.

Как утверждает спикер Госдумы Вячеслав Володин, поправки должны помочь «наводить порядок» в миграционной сфере. С 2024 года Госдума приняла уже несколько десятков законов, касающихся миграционной политики.