Путин наградил 51 сотрудника Первого канала. Среди них авторы фейков и фигуранты санкционных списков

Владимир Путин наградил государственными наградами 51 сотрудника Первого канала, следует из его указа от 29 сентября. Среди них — авторы сюжетов, которые The Insider ранее разоблачал как фейки, а также сотрудники телеканала, находящиеся под персональными санкциями.

Орден Дружбы получил корреспондент Иван Благой — автор получившего широкую известность сюжета 2016 года о «девочке Лизе», которую в Германии якобы похитили и изнасиловали мигранты. Немецкая полиция установила, что девочку не похищали и не насиловали. Орден Почета получил Кирилл Брайнин, чьи сюжеты The Insider также неоднократно разбирал как фейки — в том числе материалы о деле Скрипалей и о якобы сотрудничавшей с КГБ президенте Литвы Дале Грибаускайте (1, 2).

Орден Дружбы Путин также вручил ведущему программы «Большая игра» Дмитрию Саймсу. Он находится под санкциями Канады и Украины. В США против Саймса возбуждено уголовное дело: Минюст утверждает, что после введения американских санкций против Первого канала он продолжил работать на телеканал и получил от него более $1 млн, автомобиль с водителем и деньги на жилье в Москве. Саймсу вменяют нарушение санкционного режима и отмывание денег.

Среди награжденных — ведущая программы «Время» Екатерина Березовская, находящаяся под санкциями Украины. В марте 2022 года она представляла зрителям группу приехавших на оккупированную Россией территорию Украины людей как западных журналистов, готовых «посмотреть правде в глаза». Как установил The Insider, в группу входили прокремлевская активистка, конспиролог-антиваксер и человек, связанный со структурами Евгения Пригожина.

Всего указом Путина государственные награды получил 51 сотрудник Первого канала:

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени: заместитель гендиректора Первого канала Татьяна Гаранина и ведущий Юрий Симонов.

заместитель гендиректора Первого канала Татьяна Гаранина и ведущий Юрий Симонов. Орден Почета: комментатор Кирилл Брайнин.

комментатор Кирилл Брайнин. Орден Дружбы: Сергей Андреев, Иван Благой, Алексей Каськов, Дмитрий Саймс, Максим Шарафутдинов и Пётр Шепин.

Сергей Андреев, Иван Благой, Алексей Каськов, Дмитрий Саймс, Максим Шарафутдинов и Пётр Шепин. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени: Екатерина Березовская, Роман Будников, Константин Вавилов, Мария Васильева, Елена Демидова, Григорий Емельянов, Светлана Зейналова, Юлия Зимина, Валерия Кораблёва, Лариса Крымова, Елена Лапшина, Ольга Маслий, Екатерина Мцитуридзе, Антон Ненашев, Дмитрий Орлов, Татьяна Пирогова, Тимур Соловьёв, Рустам Сулейманхил, Сергей Тугушев, Андрей Ухарев, Юлия Фатюхина и Ольга Черносвитова.

Екатерина Березовская, Роман Будников, Константин Вавилов, Мария Васильева, Елена Демидова, Григорий Емельянов, Светлана Зейналова, Юлия Зимина, Валерия Кораблёва, Лариса Крымова, Елена Лапшина, Ольга Маслий, Екатерина Мцитуридзе, Антон Ненашев, Дмитрий Орлов, Татьяна Пирогова, Тимур Соловьёв, Рустам Сулейманхил, Сергей Тугушев, Андрей Ухарев, Юлия Фатюхина и Ольга Черносвитова. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени: Сергей Архипов, Сергей Бабаев, Илья Булавинов, Антон Вольский, Ольга Воронцова, Алёна Германова, Роман Гутцайт, Александр Дудкин, Алексей Зотов, Денис Казанский, Александр Косыгин, Олеся Лосева, Ирина Муромцева, Дмитрий Попков, Денис Ратов, Павел Рудаков, Александр Смола, Андрей Столяров, Валерий Шеин и Елена Штоколова.

Это уже второе массовое награждение сотрудников Первого канала за сентябрь. Указом от 3 сентября Путин наградил еще 28 работников телеканала. В их числе были заместитель гендиректора Наталья Никонова, директора дирекций Сергей Соколов и Светлана Колосова, спортивные комментаторы Владимир Гомельский и Виктор Гусев, ведущая Арина Шарапова и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Юрий Аксюта.