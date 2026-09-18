Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» Ролдугина и 27 сотрудников Первого канала

Владимир Путин наградил виолончелиста Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. В том же указе государственные награды получили 27 сотрудников Первого канала, подсчитал The Insider. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 18 сентября.

Ролдугин, художественный руководитель петербургского Дома музыки и давний друг Путина, получил награду «за большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу». В 2021 году Путин уже награждал его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Имя Ролдугина неоднократно появлялось в расследованиях об активах ближайшего окружения Путина. В 2016 году «Панамские документы» показали, что обороты связанных с виолончелистом офшорных структур превышали $2 млрд. В 2023 году суд в Цюрихе признал виновными четырех менеджеров швейцарской «дочки» Газпромбанка, которые помогали открывать счета компаниям Ролдугина. Как писал The Insider, из материалов швейцарской прокуратуры следовало, что музыкант был номинальным бенефициаром компаний и действовал в интересах третьих лиц.