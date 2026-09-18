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Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» Ролдугина и 27 сотрудников Первого канала

The Insider
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Владимир Путин наградил виолончелиста Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. В том же указе государственные награды получили 27 сотрудников Первого канала, подсчитал The Insider. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 18 сентября.

Ролдугин, художественный руководитель петербургского Дома музыки и давний друг Путина, получил награду «за большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу». В 2021 году Путин уже награждал его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Имя Ролдугина неоднократно появлялось в расследованиях об активах ближайшего окружения Путина. В 2016 году «Панамские документы» показали, что обороты связанных с виолончелистом офшорных структур превышали $2 млрд. В 2023 году суд в Цюрихе признал виновными четырех менеджеров швейцарской «дочки» Газпромбанка, которые помогали открывать счета компаниям Ролдугина. Как писал The Insider, из материалов швейцарской прокуратуры следовало, что музыкант был номинальным бенефициаром компаний и действовал в интересах третьих лиц.

Владимир Путин и Сергей Ролдугин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле, 22 сентября 2016 года

Владимир Путин и Сергей Ролдугин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле, 22 сентября 2016 года

Mikhail Metzel / TASS

В марте 2026 года Путин передал фонду «Талант и успех», соучредителем и председателем правления которого является Ролдугин, акции национализированного нотного издательства «Музыка». Попечительский совет фонда возглавляет сам Путин.

Месяцем позже стало известно, что тот же фонд получил 4,99% акций энергетической компании En+ стоимостью около 14 млрд рублей. Пакет из 31,9 млн акций был передан фонду как «пожертвование». The Insider писал, что доля составила пять процентов минус одна акция — чуть ниже порога, после которого акционер обязан уведомлять Банк России и публично раскрывать информацию.

Среди сотрудников Первого канала четверо получили орден Почета, еще четверо — орден Дружбы, 19 человек — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Все они награждены «за заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу». В список вошли, в частности, телеведущие Антон Верницкий, Виталий Елисеев и Анатолий Кузичев, а также главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства Сергей Титинков.

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Публикация:«Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» Ролдугина и 27 сотрудников Первого канала»

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