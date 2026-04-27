Фонд друга Путина виолончелиста Ролдугина получил почти 5% акций компании «Эн+» Дерипаски, используемой для обхода санкций

Фонд виолончелиста Сергея Ролдугина, близкого друга Владимира Путина, получил почти 5% акций энергетической компании «Эн+» миллиардера Олега Дерипаски стоимостью около 14 млрд рублей. Это выяснило издание «Вёрстка».

Сам факт передачи акций стал известен из годового отчета «Эн+» за 2025 год, опубликованного в марте. В нем говорилось, что 31,9 млн акций материнской компании были «пожертвованы», однако получатель не назывался. Трейдеры на платформе «Смартлаб» обратили внимание, что переданный пакет составил ровно 4,99% — то есть на одну сотую меньше порогового значения, при достижении которого акционер обязан уведомить Банк России и раскрыть информацию публично.

Получателем пакета оказался фонд «Талант и успех», управляющий образовательным центром «Сириус» на базе олимпийской инфраструктуры. Это следует из собственной отчетности фонда, опубликованной в реестре Минюста. Согласно документам, фонд стал акционером «Эн+» 31 октября 2025 года, получив ровно 31 942 444 акции — пять процентов минус одна штука.

Слово «пожертвование» в связи с активами Дерипаски используется не впервые. Тот же термин применялся в 2019 году, когда миллиардер снижал свою долю в компаниях ради снятия американских санкций. Сам фонд Ролдугина к этому моменту превратился в крупного акционера и других значимых российских компаний. Так, активы «Таланта и успеха» по итогам 2026 года достигли рекордных 306,8 млрд рублей — в том числе за счет пакета акций «ФосАгро», купленного в 2023 году почти за 86,8 млрд рублей.

Схема аккумуляции активов в фонде Ролдугина повторяется. Акции «ФосАгро» были реструктуризированы через два дочерних фонда — они получили 4,9% и 4,37% бумаг соответственно, также оформленных как «пожертвования». Ролдугин является крестным отцом старшей дочери Путина и давним распорядителем его офшорных активов. В 2016 году «Панамские документы» показали, что обороты его офшорных структур превышали $2 млрд.

Ранее стало известно, что Дерипаска использовал механизм снижения доли в «Эн+» для обхода западных санкций, сократив пакет ниже контрольного порога. Он фактически вывел компанию из-под ограничений, сохранив при этом оперативный контроль.

Управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов в разговоре с The Insider назвал произошедшее "мягкой формой национализации". 

"Этот пакет – часть более широкого процесса перераспределения российских активов в пользу доверенных НКО или лиц Владимира Путина. Ни о каком пожертвовании речи нет. Скорее всего, тут либо Дерипаска, либо другие акционеры "Эн+" дуют на воду чтобы не потерять все. Ну, и хотят заручиться поддержкой, получить какую-то страховку от наличия политического патрона в структуре владения. Это дает возможность сообщать, что у них есть какие-то гарантии продолжения деятельности в России. Сказать, что Путин напрямую стал владельцем нельзя, но опосредованно связанные с ним структуры точно стали. 

Еще может быть, что это формат принудительного пожертвования, когда люди вынуждены передавать активы для того, чтобы свой бизнес внутри России сохранить. Эта такая мягкая форма национализации".

