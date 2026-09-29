ФИФА обвинила УЕФА в попытке повлиять на выборы ее президента на фоне разбирательства вокруг Инфантино

ФИФА обвинила УЕФА в распространении ложной информации о президенте федерации Джанни Инфантино и попытке повлиять на предстоящие выборы главы организации. Спор связан с сорванным проектом FIFA Forward Enterprise, в рамках которого частные инвесторы должны были вложить до $4,2 млрд в коммерческий бизнес ФИФА. Организация подала возражения в уже начатом УЕФА процессе, выяснил The Insider, изучив карточку дела в федеральном суде Южного округа Флориды.

УЕФА еще 27 августа обратилась в американский суд с просьбой разрешить получение документов и свидетельских показаний от FIFA (Americas), Inc. и FWC2026 US, Inc. Материалы европейская федерация собирается использовать при подготовке возможной уголовной жалобы в Швейцарии против Инфантино и, возможно, других руководителей и консультантов ФИФА.

ФИФА выступает в этом процессе не истцом, а стороной, у которой УЕФА пытается получить материалы. 31 августа суд разрешил структурам ФИФА представить свои возражения до 28 сентября. Именно в этом документе ФИФА теперь обвинила УЕФА в осуществлении «кампании дезинформации».

Федерация утверждает, что юридические действия УЕФА направлены в том числе на то, чтобы повлиять на выборы президента организации в марте 2027 года. ФИФА также отвергает предположение, что Инфантино рассчитывал получить личную финансовую выгоду от проекта.

УЕФА подозревает Инфантино в злоупотреблении полномочиями

В центре конфликта находится проект FIFA Forward Enterprise (FFE), предложенный Инфантино летом. ФИФА собиралась создать отдельную дочернюю компанию, которой передали бы коммерческую и операционную деятельность, связанную с ее соревнованиями, включая продажу телевизионных прав, спонсорство, лицензирование и билеты.

ФИФА оценивала собственный капитал новой структуры первоначально в $20 млрд и рассчитывала привлечь инвестиции в обмен на миноритарную долю без контроля над компанией. Одним из главных потенциальных инвесторов была Thrive Capital Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Организовать привлечение капитала ФИФА помогал JPMorgan. Предполагалось, что частные инвесторы получат около 20% новой структуры.

УЕФА утверждает, что Инфантино разрабатывал сделку с небольшой группой советников и потенциальных инвесторов, не привлекая к процессу Совет ФИФА, конфедерации и национальные федерации. Европейская федерация также считает, что оценка в $20 млрд могла существенно занижать стоимость передаваемых коммерческих прав.

В конце августа УЕФА сообщила, что действия Инфантино вокруг проекта продемонстрировали, по ее мнению, «злоупотребление полномочиями» и проблемы в управлении ФИФА. Сама федерация отвергает эти обвинения. В новом судебном документе организация утверждает, что УЕФА неправильно сравнивает разные показатели стоимости компании: $20 млрд представляли собой оценку собственного капитала FFE, тогда как общая стоимость предприятия превышала $30 млрд.

ФИФА также настаивает, что сделку нельзя было провести единолично: создание FFE должно было получить поддержку большинства из 211 национальных федераций и одобрение Совета ФИФА. Это условие организация публично указывала еще при презентации проекта.

УЕФА требует документы не только у ФИФА

Судебное противостояние не ограничивается флоридским процессом. УЕФА пытается получить в США документы у компаний и людей, которые участвовали в разработке сделки. В Нью-Йорке европейская федерация добивается документов от J.P. Morgan Securities, JPMorgan Chase Bank, главы подразделения управления активами банка Мэри Эрдоуз и банкира Эрика Менелла. 22 сентября суд обязал представителей JPMorgan представить свои возражения до 15 октября, после чего УЕФА сможет ответить до 29 октября.

Отдельно УЕФА запросила документы у Thrive Capital и Джошуа Кушнера, который должен был стать одним из ключевых инвесторов FFE, а также у BANN Ventures и ее руководителя Грега Маффея.

Сам Кушнер после провала сделки говорил, что по-прежнему считает идею правильной, однако его компания недооценила политический конфликт вокруг мирового футбола. По его словам, если бы Thrive заранее понимала, к каким последствиям приведет участие в проекте, компания в него не вступила бы.

Проект просуществовал несколько дней

ФИФА официально представила проект этим летом. В обмен на привлечение частного капитала каждая из 211 национальных федераций могла получить до $20 млн дополнительного финансирования на инфраструктуру и развитие футбола.

УЕФА выступила против практически сразу. Впоследствии европейские национальные федерации единогласно отвергли предложение, против него также выступили представители других конфедераций. Уже 31 июля Инфантино объявил, что ФИФА отказывается от проекта, поскольку он вызвал слишком глубокий раскол.

Конфликт после отказа от FFE не прекратился. В августе The Insider писал, что УЕФА, Азиатская футбольная конфедерация и КОНКАКАФ обсуждали возможность вынесения Инфантино вотума недоверия. 10 сентября Федерация футбола Франции отозвала ранее обещанную ему поддержку на выборах президента ФИФА. Инфантино намерен вновь участвовать в выборах в марте 2027 года.