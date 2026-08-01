ФИФА, компания Кушнера и угроза бойкота: продажа части бизнеса чемпионатов мира сорвана

ФИФА отказалась от проекта, который предусматривал продажу частным инвесторам доли в коммерческих правах на чемпионаты мира и другие турниры. Решение было принято после угрозы бойкота со стороны всех 55 членов УЕФА, критики других конфедераций и публичного конфликта внутри руководства ФИФА. Объявление от имени президента Джанни Инфантино опубликовано на сайте футбольной федерации:
«Внимательно выслушав все мнения, стало ясно, что проект породил разногласия такого характера, которые, независимо от уровня поддержки, больше не отвечают интересам первоначально поставленной цели. Наша цель всегда заключалась и будет заключаться в объединении и совершенствовании».
Что хотела сделать ФИФА
Проект FIFA Forward Enterprise предполагал создание отдельной коммерческой компании стоимостью около $20 млрд. Ей планировалось передать продажу прав на трансляции, спонсорские контракты, лицензирование, билеты, программы гостеприимства и организацию турниров.
Частные инвесторы должны были получить около 20% новой компании. Ожидалось, что группу инвесторов возглавит Thrive Eternal — компания, созданная Джошуа Кушнером. Он является основателем инвестиционной Thrive Capital, братом Джареда Кушнера и, соответственно, родственником президента США Дональда Трампа.
В федерации утверждают, что сохранили бы контрольный пакет, большинство мест в совете директоров и исключительные полномочия по формату соревнований, календарю и спортивным решениям. Внешним инвесторам обещали только миноритарную долю без участия в оперативном управлении.
В ФИФА проект называли «золотой возможностью» для футбола
Инфантино называл проект «золотой возможностью» увеличить финансирование футбола в небольших и небогатых странах. ФИФА планировала повысить базовые выплаты каждой из 211 национальных федераций с $8 млн до $20 млн за период с 2027 по 2030 год. Федерации также могли получить до $20 млн на строительство стадионов, тренировочных центров и другие крупные проекты.
Потенциальный объем финансирования одной федерации достигал $40 млн за четыре года. Получить деньги предполагалось за счет вложений инвесторов и более эффективной коммерческой эксплуатации турниров.
Футбольные федерации выступили против
Главное возражение футбольных федераций заключалось в том, что инвесторы получили бы право на часть будущих доходов от чемпионатов мира. УЕФА и все 55 входящих в нее национальных федераций назвали проект попыткой превратить чемпионат мира в инвестиционный продукт:
«Как только внешние инвесторы приобретают доли собственности в соревнованиях ФИФА, футбол меняется навсегда. Коммерческая выгода становится постоянной обязанностью. Ожидания инвесторов становятся ежедневным давлением. С этого момента каждое решение, касающееся международного календаря, каждое решение о форматах соревнований и каждое решение, определяющее будущее футбола, больше не руководствуется тем, что лучше всего служит игре, а тем, что лучше всего служит интересам акционеров».
Европейские федерации также возмутились тем, что проект разрабатывался без широкого обсуждения. Они пригрозили не отправлять сборные ни на один турнир ФИФА, пока предложение не будет полностью отозвано, а организация не гарантирует, что больше не станет передавать соревнования или управление ими в частную собственность.
Проект также отвергли все 41 член КОНКАКАФ — конфедерации Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна. Они указали на отсутствие прозрачной процедуры, слишком короткий срок для принятия решения и то, что предложение не прошло проверку руководящих органов ФИФА. Представители КОНКАКАФ также спросили, зачем привлекать частные инвестиции после самого прибыльного чемпионата мира в истории, вместо того чтобы использовать многомиллиардные резервы организации.
Азиатская футбольная конфедерация, в свою очередь, предупредила, что проект угрожает самостоятельности континентальных и национальных турниров. Ее руководство заявило, что такая реформа не может быть проведена без согласия всех конфедераций.
Конфликт дошел до руководства ФИФА
На фоне скандала старший советник Инфантино Карлос Кордейро ушел в отставку. Бывший банкир Goldman Sachs назвал предложение «плохой сделкой для футбола» и обвинил руководство ФИФА в попытке заложить будущее организации ради краткосрочного финансирования.
Операционный директор ФИФА Кевин Ламур сказал агентству Associated Press, что сотрудники организации были введены в заблуждение и не знали, как готовилось предложение. Он назвал реформу «проектом одного человека» и фактически призвал футбольных чиновников поставить вопрос о дальнейшей работе Инфантино.
ФИФА сначала настаивала, что «никто не продает футбол», и собиралась продолжить консультации. Однако спустя несколько часов Инфантино признал, что проект расколол футбольное сообщество, и полностью отказался от него.