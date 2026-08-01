ФИФА, компания Кушнера и угроза бойкота: продажа части бизнеса чемпионатов мира сорвана

Главное возражение футбольных федераций заключалось в том, что инвесторы получили бы право на часть будущих доходов от чемпионатов мира. УЕФА и все 55 входящих в нее национальных федераций назвали проект попыткой превратить чемпионат мира в инвестиционный продукт:

«Как только внешние инвесторы приобретают доли собственности в соревнованиях ФИФА, футбол меняется навсегда. Коммерческая выгода становится постоянной обязанностью. Ожидания инвесторов становятся ежедневным давлением. С этого момента каждое решение, касающееся международного календаря, каждое решение о форматах соревнований и каждое решение, определяющее будущее футбола, больше не руководствуется тем, что лучше всего служит игре, а тем, что лучше всего служит интересам акционеров».

Европейские федерации также возмутились тем, что проект разрабатывался без широкого обсуждения. Они пригрозили не отправлять сборные ни на один турнир ФИФА, пока предложение не будет полностью отозвано, а организация не гарантирует, что больше не станет передавать соревнования или управление ими в частную собственность.

Проект также отвергли все 41 член КОНКАКАФ — конфедерации Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна. Они указали на отсутствие прозрачной процедуры, слишком короткий срок для принятия решения и то, что предложение не прошло проверку руководящих органов ФИФА. Представители КОНКАКАФ также спросили, зачем привлекать частные инвестиции после самого прибыльного чемпионата мира в истории, вместо того чтобы использовать многомиллиардные резервы организации.