УЕФА проголосовал за бойкот чемпионатов мира в случае продажи ФИФА долей частным инвесторам

УЕФА, объединяющий 55 национальных футбольных ассоциаций Европы, проголосовал за бойкот чемпионатов мира, если ФИФА реализует план по продаже долей в своих турнирах частным инвесторам, сообщает Би-би-си. Решение приняли на экстренном совещании, созванном после того, как ФИФА во вторник объявила о соответствующих планах.

Отмечается, что УЕФА и раньше выступал против инициативы, выпустив два резких заявления, а теперь эта позиция получила подтверждение на уровне всех членов организации. В итоговом заявлении говорится, что УЕФА и его 55 ассоциаций «едины» в своем решении:

«Мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА передать права собственности на чемпионат мира и другие турниры ФИФА частным инвесторам».

В организации подчеркнули, что чемпионат мира «не может рассматриваться как инвестиционный продукт» и что он создавался поколениями игроков, сборных и болельщиков. УЕФА также обвинил ФИФА в том, что руководство организации использует футбол, «чтобы обогатить себя и своих друзей».

Бойкот, в случае его объявления, затронет все турниры ФИФА, включая мужской и женский чемпионаты мира и клубный чемпионат мира. Он вступит в силу, если предложения президента ФИФА Джанни Инфантино будут одобрены голосованием ассоциаций — членов организации. Впервые решимость УЕФА будет проверена на практике в октябре, когда должны состояться стыковые матчи женского чемпионата мира.

ФИФА планирует продать инвесторам около 20% новой коммерческой структуры стоимостью примерно $20 млрд, которая будет управлять турнирами организации, включая чемпионат мира. Инфантино направил письма во все 211 ассоциации — члены ФИФА, пообещав им по $40 млн, если те поддержат план, а федерациям, желающим получить доступ к первому траншу в размере $20 млн, установили срок до 19 сентября.