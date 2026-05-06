Глава ФИФА оправдал дороговизну билетов на ЧМ тем, что их все равно покупают. Ранее на цены жаловались конгрессмены США

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что высокая цена билетов на чемпионат мира по футболу, который стартует в июне в США, Канаде и Мексике, оправдана высоким спросом. По словам Инфантино, до начала продаж ФИФА получила около 500 млн заявок на билеты — для сравнения, на чемпионаты мира 2018 и 2022 годов их было менее 50 млн.

Ранее члены Конгресса США направили в ФИФА письмо, указав на дороговизну: минимальная стоимость билетов начинается примерно от $140, но часто достигает нескольких тысяч долларов. В ответ Инфантино заявил, что билеты на перепродаже стоят еще дороже официальных. «Хотя некоторые говорят, что наши билеты дорогие, на вторичном рынке их продают еще дороже — более чем в два раза выше нашей цены», — сказал он.

По данным ФИФА, билеты на финал на сайтах перепродажи уже стоят более $10 тысяч. При этом около 25% билетов на матчи группового этапа можно купить дешевле — от $300. 

В этом году чемпионат мира станет рекордным: в нем примут участие 48 сборных, которые сыграют 104 матча в 16 городах США, Мексики и Канады. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля и станет первым чемпионатом мира в Северной Америке с 1994 года. Сейчас сборная США занимает 16-е место в рейтинге ФИФА. Лидируют Франция, Испания и действующий чемпион мира — Аргентина.

