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FT: ФИФА собирается продать инвесторам около 20% новой коммерческой структуры стоимостью примерно $20 млрд

The Insider
Фото: Eduardo Verdugo/The Associated Press

Фото: Eduardo Verdugo/The Associated Press

Международная федерация футбола планирует продать значительную миноритарную долю в новой коммерческой структуре, которая оценивается примерно в $20 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Организация работает с банкирами JPMorgan и рассчитывает привлечь миллиарды долларов, предложив внешним инвесторам около 20% нового юрлица.

По данным собеседников издания, ФИФА под руководством швейцарского функционера Джанни Инфантино получит в текущем четырехлетнем цикле не менее $13 млрд выручки. Такой результат обеспечил коммерческий успех прошедшего этим летом чемпионата мира, который принимали США, Мексика и Канада. В предыдущем цикле доходы федерации составляли $7,6 млрд.

Вырученные от продажи доли средства позволят ФИФА направить больше денег национальным футбольным ассоциациям, сказал один из источников газеты. Формально федерация зарегистрирована в Швейцарии как некоммерческая организация, но при этом она всё активнее заходит на территорию клубного футбола — прежде всего через расширение клубного чемпионата мира. Кроме того, в ФИФА обсуждают возможное увеличение числа участников мундиаля с 48 до 64 сборных.

Отмечается, что похожим путем уже шли другие спортивные организации, в том числе испанская и французская футбольные лиги, которые выделили коммерческие направления в отдельные структуры ради привлечения стороннего капитала. Инвестиционные планы ФИФА разрабатываются в течение нескольких месяцев и еще должны получить окончательное одобрение.

Прошедший чемпионат мира стал самым коммерчески успешным в истории федерации — Инфантино анонсировал доходы, превышающие $15 млрд, тогда как изначально в организации рассчитывали на $11 млрд. Значительная часть прироста пришлась на VIP-обслуживание и продажу билетов, в том числе на вторичном рынке, где ФИФА забирает по 15% комиссии с покупателя и с продавца.

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