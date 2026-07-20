FIFA заработала на Чемпионате мира в Америке рекордные $15 млрд. Это в три раза больше, чем на мундиале в России

Чемпионат мира по футболу, прошедший в США, Канаде и Мексике, стал самым коммерчески успешным для Международной федерации футбола (FIFA) за всю историю: предполагается, что доходы FIFA превысят рекордные $15 млрд. Такую сумму анонсировал президент организации Джанни Инфантино.

Как отметила газета The Guardian, изначально в FIFA рассчитывали на доход в $11 млрд, который тоже стал бы рекордным. По словам источников издания, значительная часть прироста пришлась на VIP-обслуживание и продажу билетов — особенно на вторичном рынке, где организация забирает себе по 15% комиссии как с покупателя, так и с продавца (то есть 30%). Например, билеты на официальном сайте FIFA в VIP-ложу Trophy Lounge на финальный матч между Испанией и Аргентиной продавались по цене $34,5 тысячи за человека. Цена обычного билета на ключевую игру чемпионата на вторичном рынке перед финалом взлетела до $10 тысяч.

Все эти доходы относятся к циклу 2023–2026 годов, который включал и подготовку к ЧМ-2026. Во многом их рост связан с расширением числа участников финальной стадии турнира: с 32 команд до 48.

Судя по заявлениям Инфантино, FIFA не хочет на этом останавливаться и думает над расширением количества участников до 64 сборных уже к 2030 году. Как отметило издание Politico, таким образом организация хотела бы нарастить доходы за счет участия в финальной стадии чемпионата команды Китая, которая никак не может пройти отбор. Мировая футбольная общественность относится к этой идее со скепсисом, полагая, что расширение приведет к хаосу и попаданию на турнир совсем слабых сборных.

В 2026 году сказалось и место проведения турнира. Президент США Дональд Трамп, о близких отношениях которого с Инфантино говорят давно, заявил, что США хотели бы вновь принять чемпионат мира — ближайший турнир, за проведение которого можно побороться, пройдет в 2038-м:

«Вам стоит снова выбрать Соединенные Штаты Америки! На этот раз мы обойдемся без Канады и Мексики».

Доходы FIFA от ЧМ-2026 и всего четырехлетнего цикла превысят аналогичные показатели ЧМ-2018, состоявшегося в России, примерно в три раза. Тогда на мундиале организация заработала $6,4 млрд, из них $5,3 млрд — непосредственно на финальной стадии турнира. На тот момент чемпионат в РФ оказался самым прибыльным в футбольной истории.

Рекорд был побит уже на следующем мундиале — в 2022 году в Катаре — там доход составил $7,5 млрд за весь цикл. Цифра в $15 млрд — это, впрочем, еще предварительные оценки. Официально итоговая сумма будет названа позднее.

Чемпионом мира-2026 стала сборная Испании, во второй раз в истории завоевав этот титул.