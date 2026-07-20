Испания выиграла чемпионат мира по футболу

Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. Для испанцев это вторая в истории победа на ЧМ — ранее они занимали первое место в 2010 году.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил уже в дополнительное время испанский нападающий Ферран Торрес. На прошедшем в воскресенье матче испанцы доминировали на поле бóльшую часть времени: в общей сложности они 20 раз били по воротам, аргентинцы — ни одного.
Для Аргентины это уже седьмой их финал, но на этом ЧМ она заняла второе место, третье — у Англии. Последняя обыграла сборную Франции со счетом 6:4.
Испанские футболисты также стали обладателями почетных титулов ЧМ. Капитан сборной Родри был признан лучшим игроком и получил «Золотой мяч», 19-летний Пау Кубарси получил награду как лучший молодой игрок турнира, а вратарь Унаи Симон получил награду «Золотая перчатка» как лучший голкипер — за все восемь игр он пропустил всего один мяч.
В перерыве между таймами игры Испании и Аргентины впервые в истории чемпионатов мира прошло музыкальное шоу. В нем приняли участие Мадонна, корейская группа BTS и Шакира. В общей сложности перерыв продлился 27 минут.
После финального свистка на поле прошла стычка между игроками сборных. Аргентинский футболист Науэль Молина ударил рукой в грудь капитана испанцев Родри, после чего между членами команды началась перепалка и потасовка. Ее быстро сумели остановить другие представители команд.
На церемонии награждения присутствовал президент США Дональд Трамп. Он вручил главный приз ЧМ капитану сборной. Президент оказался и на фотографии празднующей победу испанской сборной — на фото видно, что его пытается увести из кадра глава FIFA.
Сам финал американский лидер не комментировал, хотя незадолго до игры сказал, что ему бы было «трудно ставить против Месси» — капитана аргентинской сборной.
Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в 2030 году. Он состоится в Испании.