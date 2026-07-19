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Сборная Англии обыграла Францию со счетом 6:4 и впервые за 60 лет стала призером чемпионата мира по футболу, заняв третье место

The Insider
Букайо Сака (7) из Англии забивает хет-трик с пенальти во втором тайме матча за третье место чемпионата мира по футболу. Фото: Kyodo via Reuters Connect

Букайо Сака (7) из Англии забивает хет-трик с пенальти во втором тайме матча за третье место чемпионата мира по футболу. Фото: Kyodo via Reuters Connect

Сборная Англии по футболу впервые в истории заняла третье место на чемпионате мира. В матче за бронзу, который прошел вечером 18 июля в Майами и завершился после полуночи по центральноевропейскому времени, англичане победили Францию со счетом 6:4, сообщает Reuters.

Три мяча забил нападающий сборной Англии Букайо Сака. Еще по одному голу на счету Деклана Райса, Эзри Консы и Джуда Беллингема. К перерыву Англия вела 4:0, однако во втором тайме французы сократили отставание до одного мяча. За Францию дважды забил Килиан Мбаппе, еще два гола забили Брэдли Баркола и Усман Дембеле.

Матч стал самым результативным на чемпионатах мира с 1982 года, когда Венгрия победила Сальвадор со счетом 10:1. Кроме того, десять голов — рекорд для матчей за третье место, пишет Associated Press.

Для Англии бронза стала лучшим результатом на чемпионатах мира после победы на домашнем турнире 1966 года. Ранее сборная дважды занимала четвертое место — в 1990 и 2018 годах.

Мбаппе благодаря дублю довел общее число своих голов на чемпионатах мира до 22 и обошел Лионеля Месси, у которого перед финалом турнира был 21 мяч. Матч также стал последним для главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, руководившего командой 14 лет. При нем Франция выиграла чемпионат мира 2018 года и дошла до финала турнира 2022 года, отмечает Reuters.

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