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Правительство Британии потребовало от ФИФА наказать сборную Аргентины за баннер о суверенитете Буэнос-Айреса над Фолклендами

The Insider
Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Министр бизнеса и торговли Великобритании Питер Кайл в эфире Times Radio призвал ФИФА провести «надлежащее расследование» действий сборной Аргентины, игроки которой развернули «совершенно неуместный баннер»: «Мальвинские острова — аргентинские», — сообщило издание Politico. Призыв к ФИФА поддержал и уходящий в отставку премьер Великобритании Кир Стармер.

В пресс-службе британского премьера на вопрос о реакции Стармера заявили: «Может, Кубок мира и не будет нашим, но Фолкленды определенно наши».

Скандал, вышедший на межгосударственный уровень, разгорелся после полуфинального матча ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией, победу в котором со счетом 2:1 одержали южноамериканские футболисты. Во время празднования выхода в финал аргентинские игроки вынесли на поле баннер в поддержку притязаний Буэнос-Айреса на Фолклендские (Мальвинские) острова.

Как отметило Politico, среди тех, кто держал баннер, оказались и игроки ведущих английских клубов, включая Лисандро Мартинеса из «Манчестер Юнайтед», Алексиса Макаллистера из «Ливерпуля» и Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма».

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль после матча опубликовала на своей странице в соцсети X фотографию игроков сборной с баннером. В посте она написала:

«Мальвинские острова — аргентинские! Они запретили проносить [транспарант с ними] на стадион, но забыли, что мы носим их в своей крови и в сердцах». 

Перед матчем она назвала сборную Англии «пиратами-узурпаторами».

ФИФА запрещает политические акции на стадионах, поэтому теперь Аргентине грозит дисциплинарное наказание.

В 2014 году Аргентинская футбольная ассоциация была оштрафована на 30 тысяч швейцарских франков (около €32,4 тысячи по курсу на 16 июля 2026 года). Тогда игроки сборной сфотографировались на фоне баннера с тем же лозунгом перед матчем с командой Словении.

В 1982 году между Аргентиной и Великобританией произошла война за Фолкленды. Буэнос-Айрес не признает суверенитет Лондона над архипелагом и утверждает, что он был незаконно захвачен британцами в 1933 году. Соединенное Королевство отвергает эти претензии, настаивая, что на референдуме 2013 года жители островов высказались за сохранение статуса британской заморской территории. Аргентина называет острова Мальвинскими, Британия — Фолклендскими. ООН призывает стороны решить спор самостоятельно, не вставая ни на чью сторону.

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