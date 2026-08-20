Региональные футбольные федерации рассматривают возможность вынести вотум недоверия президенту ФИФА — Reuters

Высокопоставленные лица УЕФА и региональных футбольных федераций по всему миру всерьез обсуждают вынесение вотума недоверия президенту ФИФА Джанни Инфантино с целью сместить его с должности. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

Этот шаг сейчас рассматривают европейская конфедерация УЕФА, Азиатская футбольная конфедерация (AFC) и КОНКАКАФ, которая объединяет Северную и Центральную Америку и страны Карибского бассейна. Ранее было известно, что такой шаг рассматривает европейская ассоциация и все ее 55 стран-членов готовы поддержать требование об отставке Инфантино.

Как отмечает Reuters, устав ФИФА не содержит конкретных положений, регулирующих вотум недоверия президенту организации. Однако ассоциация обязана созвать внеочередной конгресс, если его проведения потребует не менее одной пятой из 211 национальных ассоциаций-членов ФИФА. На такой конгресс и могут вынести вопрос об отставке Инфантино.

Один из источников Reuters отметил, что среди тех, кто обсуждает вотум недоверния, есть опасения, что в случае неудачи попытка сместить Инфантино лишь укрепит его позиции в преддверии выборов в марте 2027-го. Инфантино по-прежнему пользуется поддержкой части членов ФИФА, и пока ни один потенциальный кандидат на его место не изъявил желание участвовать в выборах.

Президент ФИФА оказался в центре скандала после того, как в конце июля стало известно, что ФИФА собирается продать частным инвесторам около 20% новой коммерческой структуры. Ее стоимость оценивалась примерно в $20 млрд. После этого УЕФА проголосовал за бойкот чемпионатов мира, если сделка состоится, а некоторые футбольные ассоциации пожаловались на давление перед выборами. Например, президент Федерации футбола Иордании заявил, что ФИФА шантажировала его, требуя поддержать его переизбрание.