Президент Федерации футбола Иордании заявил, что ФИФА шантажировала его, требуя поддержать переизбрание Инфантино

Президент Иорданской футбольной ассоциации принц Али бин аль-Хусейн заявил, что руководство ФИФА пыталось добиться его поддержки переизбрания Джанни Инфантино, пригрозив в противном случае оставить национальную федерацию без финансовой помощи. Об этом сообщает The Guardian.

По словам принца Али, представители ФИФА во время чемпионата мира устно дали понять, что поддержка кандидатуры Инфантино «существенно поможет» Иорданской футбольной ассоциации.

«На протяжении нескольких месяцев ФИФА отказывалась помогать нам по этим и другим вопросам — до тех пор, пока во время чемпионата мира мне не сообщили, что если я поддержу Инфантино, это значительно поможет нашей федерации. Мы не поддерживали его раньше и тем более не будем делать этого сейчас. Вся эта ситуация представляет собой шантаж, и мы не собираемся ему поддаваться».

Принц Али также сообщил, что футболисты сборной Иордании до сих пор не получили призовые за выход в финал Кубка арабских стран, который проходил под эгидой ФИФА.

«Мы ждем выплаты с декабря. При этом ФИФА хвастается тем, что располагает миллиардными резервами».

ФИФА отказалась комментировать обвинения.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося кризиса вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино. Как отмечает The Guardian, в последние дни несколько национальных федераций, включая Грецию, вслед за Англией, Уэльсом, Финляндией и Сербией отозвали поддержку его кандидатуры на четвертый президентский срок. По данным издания, аналогичный шаг рассматривают и другие европейские ассоциации.

В тот же день стало известно, что от Инфантино публично дистанцировались и двое его ближайших соратников. Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрём в письме сотрудникам назвал провалившийся проект FIFA Forward Enterprise (FFE), предполагавший привлечение частных инвесторов к коммерческим правам на турниры организации, «печальной и заслуживающей осуждения чередой событий». Директор ФИФА по глобальному развитию Арсен Венгер заявил, что отказ от проекта был «абсолютно необходимым и не подлежащим сомнению», подчеркнув, что узнал о нем только из публикаций СМИ и не участвовал в его подготовке.

Ранее The Athletic сообщал, что американские города-хозяева потребовали от ФИФА выплатить по 1 млн долларов, обещанных им для реализации социальных проектов. По словам представителей оргкомитетов, руководство федерации неоднократно заверяло их, что выплатит эти суммы, однако деньги до сих пор не перечислены, несмотря на то, что города взяли на себя значительную часть расходов по проведению турнира, а ФИФА получила основную часть коммерческих доходов.