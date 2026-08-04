Города США потребовали от ФИФА обещанные миллионы долларов за проведение чемпионата мира

Американские города, принимавшие матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, требуют от ФИФА выплатить обещанные средства, которые, по словам представителей оргкомитетов, до сих пор не поступили. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на четырех руководителей комитетов городов-хозяев.

Перед клубным чемпионатом мира 2025 года президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что каждый из 11 американских городов, принимавших матчи турнира, получит по $1 млн в качестве так называемого «вклада в наследие» (legacy contribution). Эти деньги предполагалось направить на строительство футбольных мини-площадок и финансирование социальных проектов.

После этого города, готовившиеся принять матчи чемпионата мира 2026 года, поинтересовались, получат ли они аналогичную выплату за проведение значительно более масштабного турнира. По словам собеседников The Athletic, руководство ФИФА неоднократно устно заверяло их, что каждый город также получит по $1 млн, однако официально федерация об этом не объявляла, а деньги до сих пор не перечислены.

ФИФА отказалась комментировать ситуацию.

Проблема осложняется тем, что часть оргкомитетов уже завершает работу после окончания чемпионата мира, поэтому теперь неясно, какая организация должна получить обещанные средства. Другие комитеты готовят финансовую отчетность для местных властей, но не знают, учитывать ли в ней эти выплаты.

По словам двух руководителей оргкомитетов, им трудно понять, почему ФИФА, которая за цикл 2023–2026 годов получила более $15 млрд выручки, до сих пор не перечислила сравнительно небольшие суммы городам, взявшим на себя значительную часть расходов по проведению турнира. При этом операционный бюджет самого чемпионата мира составлял около $2,7 млрд.

Американские налогоплательщики профинансировали значительную часть затрат на проведение турнира — расходы на безопасность, транспорт, логистику и организацию мероприятий исчислялись миллиардами долларов. В то же время основная часть доходов от продажи билетов, медиаправ, спонсорских контрактов, парковок и торговли на стадионах досталась ФИФА.

Города, напротив, оплачивали обеспечение безопасности не только на стадионах, но и в фан-зонах ФИФА, аэропортах и на транспортной инфраструктуре. В их обязательства также входили создание специальных транспортных полос и полицейского сопровождения для VIP-гостей ФИФА, удаление всей рекламы, не связанной с федерацией, со стадионов, а также другие организационные расходы.

Так, оргкомитет Канзас-Сити сообщил, что на подготовку города было направлено $86,8 млн государственных средств: $42,5 млн выделил штат Миссури, $28 млн — штат Канзас, $14,8 млн — власти Канзас-Сити, еще $1,5 млн поступило из других государственных источников. Кроме того, власти штата Миссури отказались от взимания налога с продаж билетов на чемпионат мира, что, по предварительным оценкам The Athletic, обошлось бюджету минимум в $15,6 млн.

Подготовка к турниру сопровождалась постоянными спорами о том, кто должен оплачивать проведение крупнейшего спортивного события в мире. ФИФА и города-хозяева утверждали, что расходы окупятся за счет роста туризма и экономической активности. Согласно исследованию OpenEconomics, чемпионат мира должен был принести экономике США около $30,5 млрд.