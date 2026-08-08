УЕФА выплачивал деньги предполагаемой любовнице Джанни Инфантино, когда тот работал в организации — The Telegraph

Предполагаемая любовница нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино получила от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) шестизначную сумму в момент, когда тот занимал пост генерального секретаря организации. Это выяснила газета The Telegraph.

По данным издания, выплаты были оформлены в качестве выходного пособия. Женщина была подчиненной Инфантино, в период их отношений он продвигал ее по карьерной лестнице и увеличил ей зарплату почти на треть. Имя его предполагаемой любовницы не раскрывается.

Как утверждает газета, среди прочего Инфантино добился, чтобы УЕФА оплатил девушке обучение на курсе MBA в бизнес-школе стоимостью порядка 45 тысяч фунтов стерлингов (около 52 тысяч евро).

В УЕФА эти выплаты при этом подтвердили. Там однако добавили, что в случае выходного пособия на тот момент оно соответствовало «действовавшим на тот момент правилам» организации. Там добавили, что теперь организация изменилась и они исключают такие злоупотребления.

После того, как девушка уволилась, Инфантино использовал свои связи, чтобы помочь ей трудоустроиться на престижную должность в этой же сфере.

В УЕФА также подтвердили, что им известно о слухах, что девушка состояла в отношениях с Инфантино. Сам же нынешний президент ФИФА эти обвинения отрицает. Его представитель в интервью газете заявил, что «любые намеки на ненадлежащее поведение или нарушение уставов или правил являются клеветой», а на поведение Инфантино на рабочем месте не поступило «ни одной» жалобы.

Президент ФИФА оказался в центре скандала после того, как в конце июля стало известно, что ФИФА собирается продать частным инвесторам около 20% новой коммерческой структуры. Ее стоимость оценивалась примерно в $20 млрд. После этого УЕФА проголосовал за бойкот чемпионатов мира, если сделка состоится, а в СМИ стали появляться новости о том, что национальные футбольные ассоциации одна за другой стали отказываться от поддержки Инфантино. Например, президент Федерации футбола Иордании заявил, что ФИФА шантажировала его, требуя поддержать его переизбрание. Выборы президента организации должны пройти следующей весной.