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Франция отозвала поддержку Инфантино на выборах президента ФИФА

The Insider
Джанни Инфантино. Фото: AP Photo/Martin Meissner, File

Джанни Инфантино. Фото: AP Photo/Martin Meissner, File

Французская федерация футбола (FFF) отказалась поддерживать Джанни Инфантино на предстоящих выборах президента ФИФА, сообщил в четверг глава федерации Филипп Дьялло, передает Reuters. По его словам, доверие к руководителю мирового футбола оказалось подорвано, а решение об отзыве поддержки исполком FFF принял единогласно.

Дьялло объяснил, что Франция изначально поддержала кандидатуру Инфантино в конце июня, когда тот оставался единственным заявленным претендентом на пост. Однако, по словам главы FFF, последующие события изменили ситуацию:

«Условия, при которых мы поддерживали его кандидатуру, больше не соблюдаются».

Поводом для пересмотра позиции стала инициатива ФИФА по продаже частным инвесторам 20-процентной доли в коммерческих правах на турниры, включая чемпионат мира: план был выдвинут без консультаций с федерациями, вызвал протест региональных конфедераций футбола и в июле был отменен. Дьялло отметил, что сама попытка провести такую сделку без должного обсуждения поставила под вопрос систему управления организацией.

Ранее поддержку Инфантино уже отозвали федерации Англии и Италии, а УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и Конфедерация футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ) призвали к переменам в руководстве ФИФА и поиску альтернативного кандидата. Дьялло уточнил, что решение Франции — часть более широкого движения внутри УЕФА, и теперь обсуждение сосредоточится на реформе управления организацией и выдвижении кандидата, способного победить Инфантино на выборах, которые пройдут в Рабате 18 марта 2027 года.

При этом, как отмечается, Инфантино по-прежнему пользуется поддержкой южноамериканской конфедерации КОНМЕБОЛ и африканской КАФ.

Ранее сообщалось, что план ФИФА предусматривал привлечение фирмы Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа, что вызвало угрозу бойкота со стороны всех 55 членов УЕФА.

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Публикация:«Франция отозвала поддержку Инфантино на выборах президента ФИФА»

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