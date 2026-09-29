На председателя «Яблока» составили протокол за надписи на бюллетенях. The Insider нашел как минимум 13 похожих случаев с 2022 года

Рыбаков уже поступал похожим образом на выборах в сентябре 2022 года. Тогда он также написал на бюллетене «Я за мир» и опустил его в урну, свидетельствуют опубликованные партией фотографии.

Не менее пяти дел появились уже в 2022 году

Одни из первых известных дел за надписи на бюллетенях появились во время региональных выборов в сентябре 2022 года.

В Москве Лев Карманов нарисовал на бюллетене голубя мира и написал «Нет войне». Члены комиссии не позволили ему опустить лист в КОИБ, предложили получить новый бюллетень, а первый остался на столе комиссии. Полиция задержала Карманова уже после выхода с участка. Чертановский районный суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП о «дискредитации» армии. Московский городской суд впоследствии оставил решение в силе.

Суд посчитал надпись публичной, поскольку бюллетень передается членам комиссии и впоследствии подсчитывается. В решении прямо утверждалось, что Карманов «публично демонстрировал» бюллетень с надписью «Нет войне».

В тот же день в Великом Новгороде полиция составила протокол о «дискредитации» на Антона Бочанова. Он написал на бюллетене антивоенную фразу и бросил его в прозрачную урну. По версии полиции, надпись оказалась сверху и была видна членам комиссии и другим избирателям.

В Кирове аналогичный протокол составили на Наталью Рябову. На ее бюллетене были надписи «Слава Украине», «Россия будет свободна» и нецензурная фраза о Владимире Путине. Кроме того, СМИ сообщали еще об одном административном деле на московском участке № 1936 в Орехове-Борисове, где избиратель оставил на бюллетене антивоенный лозунг.

Еще одно дело в 2022 году возникло в Арамиле Свердловской области. Учительница рисования Дарья Сергеева написала на бюллетене «Нет войне», «Слава Украине», «Путина под суд» и другие фразы, а также нарисовала голубя мира и украинский флаг. Члены комиссии обратились в полицию. В ноябре Сергееву оштрафовали на 15 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии.

The Insider нашел не менее пяти эпизодов административного преследования за надписи и рисунки на бюллетенях только в 2022 году.

В 2024 году — еще как минимум шесть случаев

На президентских выборах в марте 2024 года такая практика получила продолжение. В Петербурге Александра Чирятьева написала красным маркером «Нет войне» на обратной стороне бюллетеня. Дзержинский районный суд привлек ее сразу по двум статьям — о мелком хулиганстве и «дискредитации» армии. Ей назначили восемь суток ареста и штраф 40 тысяч рублей. В сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга утверждалось, что, сделав надпись, Чирятьева «испортила государственное имущество».

Еще одно дело появилось в Симферополе. Женщина написала на бюллетене «Нет войне», «Против человеческих смертей» и «Украина переможе». Центральный районный суд Симферополя оштрафовал ее на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии.

В подмосковном Подольске Мария Алексеева также была задержана из-за надписи на бюллетене. На нее составили протокол по статье 20.3.3 КоАП, после чего Подольский городской суд назначил ей штраф 30 тысяч рублей.

В Братске Александр Шохирев написал на бюллетене «Нет войне» и «Слава Украине», сфотографировал его, а затем опустил в прозрачную урну. Братский городской суд счел его виновным одновременно в «дискредитации» армии и демонстрации запрещенной символики и назначил 12 суток административного ареста.

В Дубне Московской области мужчина опубликовал во «ВКонтакте» фотографию своего бюллетеня, на котором написал «Нет войне» и оскорбительную фразу в адрес одного из кандидатов. Дубненский городской суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» армии. В этом случае основанием для дела стала не только сама надпись, но и публикация фотографии бюллетеня в интернете.

Еще один случай произошел уже на региональных выборах в Петербурге в сентябре 2024 года. Наблюдательница Марина Попова опустила в урну бюллетень с надписью «Нет войне». На нее составили два протокола — по статьям о мелком хулиганстве и «дискредитации» армии. Куйбышевский районный суд назначил Поповой пять суток ареста и штраф 30 тысяч рублей.

Первоначально судья вернула протоколы полиции на доработку, отдельно указав, что самостоятельной ответственности за порчу бюллетеня законодательство не предусматривает. На следующий день другая судья признала Попову виновной. Члены УИК на заседании утверждали, что бюллетень является государственной собственностью и был испорчен.

Всего The Insider обнаружил как минимум шесть таких эпизодов в 2024 году.

В 2026 году за бюллетени уже назначали 14 суток ареста

Помимо дела Рыбакова, на выборах сентября 2026 года известно еще как минимум о двух случаях.

Пензенский блогер Станислав Морозов опубликовал видео, на котором заполнял бюллетени: на одном он написал нецензурную фразу о Владимире Путине, на другом зачеркнул название «Единой России» и добавил еще одну нецензурную надпись. Первомайский районный суд Пензы назначил ему 14 суток ареста по части 1 статьи 20.1 КоАП — той же статье о мелком хулиганстве, которую теперь вменяют Рыбакову. При этом из опубликованных сведений суда не следовало, какое именно действие Морозова было сочтено мелким хулиганством.

Во Владимире Александр Степанов написал на бюллетене «Нет войне! За мир!». Надпись заметили после того, как бюллетень оказался в прозрачной урне. Фрунзенский районный суд Владимира оштрафовал Степанова на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии.

До Рыбакова The Insider обнаружил не менее 13 случаев с сентября 2022 года, когда надпись или рисунок на избирательном бюллетене становились поводом либо частью повода для административного преследования. В подсчет не включались случаи, когда людей только задерживали, но данных о составлении протокола обнаружить не удалось, а также задержания, после которых протокол составлялся исключительно за другие действия, например неповиновение полиции.

Как минимум в трех предыдущих случаях: Чирятьевой, Поповой и Морозова — правоохранительные органы использовали ту же часть 1 статьи 20.1 КоАП о мелком хулиганстве, которую теперь вменяют Рыбакову. Максимальное наказание по ней составляет 15 суток административного ареста.

После снятия федерального списка «Яблока» с выборов в Госдуму партия предложила сторонникам сделать бюллетени недействительными, поставив отметки более чем в одном квадрате. Верховный суд 10 августа отменил регистрацию федерального списка партии. К началу голосования суды также сняли почти 30% кандидатов-одномандатников от «Яблока», подсчитал The Insider.