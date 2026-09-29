«Starship впервые вывел полезную нагрузку на орбиту. Но высадиться на Луну до конца 2028 года при текущих темпах будет сложно» — аналитик

Корабль Starship компании Илона Маска SpaceX, совершивший накануне первый орбитальный полет, взорвался при приводнении в Тихом океане. Об этом сообщает Би-би-си. Как отмечает ABC, в компании заверили, что досрочное завершение миссии — три часа вместо запланированных десяти — и взрыв при приводнении не указывают на какие-либо проблемы или «неуспех миссии». Аналитик ракетных пусков, популяризатор космоса и ракетостроения, автор канала «Техасский Вестник» Георгий Тришкин пояснил The Insider, что 14-й испытательный полет Starship действительно можно считать успешным, однако компания может не успеть реализовать план по высадке на Луну до конца 2028 года.

После 13 суборбитальных испытательных миссий кораблю Starship впервые удалось совершить орбитальный полет. Однако вместо запланированных десяти часов миссия продлилась только три. Приводнение в Тихом океане закончилось взрывом, но в SpaceX заверили, что считают результат миссии успешным.

Как пояснил The Insider Георгий Тришкин, основной задачей этой миссии был выход корабля на стабильную орбиту и вывод полезной нагрузки:

«С этим они успешно справились. Все 26 новых спутников Starlink V3 вышли на связь и провели тесты канала с наземными терминалами и по лазеру с другими спутниками на орбите. Важным фактором стало сокращенное время миссии с оптимистичных десяти часов до трех, но, как сказали в пресс-релизе SpaceX, они излишне перестраховываются».

Он отметил, что до 14-го полета Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не давало разрешения Starship выйти на полный виток вокруг Земли. SpaceX получила нужную лицензию со множеством ограничений лишь за несколько дней до старта. В итоге вывести корабль на орбиту удалось с первой попытки. Аналитик подчеркнул:

«С каждым новым поколением ракеты они вынуждены проходить некоторые бюрократические этапы заново. Именно поэтому до сих пор ни корабль, ни ускоритель версии V3 не могут сесть на башню — только на воду и с обязательной последующей утилизацией. Мягкая посадка в заливе для первой ступени и корабля в трех выделенных зонах в Индийском и Тихом океанах должна дать больше уверенности регуляторам. Учитывая, что эксплуатация Starship никогда не предусматривала переиспользование ступеней после посадки на воду, важно, где и как они взорвались. Корабль Starship S41 сел рядом с буем в Тихом океане, то есть в нужной точке, а взорвался уже после опрокидывания на воду, не перед посадкой. Ускоритель Super Heavy B21, судя по профилю посадки, выполнил симуляцию захвата на башне и был подорван уже после с помощью взрывчатки в системе прекращения полета — это также требование регулятора. Но точность посадки в этом случае пока не подтверждена. Основной проблемой все еще остается надежность передовых двигателей Raptor 3 с полным циклом дожигания. Они пока отказывают на разных этапах и по несвязанным причинам, но это заложено в архитектуру системы — у нее очень высокие пределы прочности для таких сценариев».

Ряд экспертов считают, что прошедший полет говорит о переходе от этапа испытаний к созданию аппарата, способного доставлять большие полезные грузы до Луны, что, в свою очередь, откроет новую эру лунных экспедиций. По планам в рамках лунной программы Artemis высадка людей на Луну должна произойти до конца 2028 года. Георгий Тришкин считает, что факт перехода Starship к орбитальным полетам с выводом нагрузки — знаковый этап для всей программы. Однако, по его мнению, пока рано говорить о готовности корабля к полету на Луну. Он пояснил: