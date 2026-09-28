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SpaceX Илона Маска впервые вывела космический корабль Starship на орбиту Земли

The Insider
Фото: SpaceX

Фото: SpaceX

Компании Илона Маска SpaceX впервые удалось вывести свой космический корабль Starship на орбиту Земли. Об этом сообщает телеканал CNN. После старта с корабля на околоземную орбиту вышли 26 спутников Starlink. Речь идет о 14-м испытательном полете. До сих пор корабль не выводили на устойчивую орбиту.

Запуск Starship был произведен с космодрома Starbase в Техасе в 07:49 утра по местному времени. Первые минуты после пуска полет проходил в штатном режиме. Однако примерно через 18 минут один из двигателей отключился. После оценки ситуации специалистами было решено продолжать полет. Примерно через полчаса после старта Starship впервые в истории вышел на орбиту Земли, после чего с корабля было успешно выведено в космос 26 спутников Starlink.

Все предыдущие 13 испытательных полетов Starship были суборбитальными: корабль достигал космоса, но не набирал достаточной скорости, чтобы выйти на устойчивую орбиту Земли. Как отмечает газета The Guardian, суборбитальные полеты проще и сопряжены с меньшими рисками для населения. Во время них траектория полета такова, что в случае взрыва или неисправности ракеты ее обломки упадут в Индийский океан — далеко от населенных мест планеты. Контролировать подобные риски во время орбитального полета сложнее.

Изначально планировалось, что корабль за 10 часов шесть раз облетит вокруг Земли, после чего будет приводнен в Тихом океане к западу от Чили. Однако затем в SpaceX заявили, что Starship вернется раньше запланированного — примерно через три часа после старта.

Несмотря на сокращенный график, эксперты высоко оценивают результаты 14-го испытательного полета. Так, профессор астрофизики и космических наук Лестерского университета Мартин Барстоу, которого цитирует The Guardian, назвал это «важной вехой» для SpaceX, поскольку корабль вышел на орбиту с первой попытки. По его мнению, это событие означает переход от этапа испытаний к созданию аппарата, способного доставлять большие полезные грузы до Луны, что, в свою очередь, откроет новую эру лунных экспедиций.

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Публикация:«SpaceX Илона Маска впервые вывела космический корабль Starship на орбиту Земли»

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