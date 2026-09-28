SpaceX Илона Маска впервые вывела космический корабль Starship на орбиту Земли

Компании Илона Маска SpaceX впервые удалось вывести свой космический корабль Starship на орбиту Земли. Об этом сообщает телеканал CNN. После старта с корабля на околоземную орбиту вышли 26 спутников Starlink. Речь идет о 14-м испытательном полете. До сих пор корабль не выводили на устойчивую орбиту.

Запуск Starship был произведен с космодрома Starbase в Техасе в 07:49 утра по местному времени. Первые минуты после пуска полет проходил в штатном режиме. Однако примерно через 18 минут один из двигателей отключился. После оценки ситуации специалистами было решено продолжать полет. Примерно через полчаса после старта Starship впервые в истории вышел на орбиту Земли, после чего с корабля было успешно выведено в космос 26 спутников Starlink.

Все предыдущие 13 испытательных полетов Starship были суборбитальными: корабль достигал космоса, но не набирал достаточной скорости, чтобы выйти на устойчивую орбиту Земли. Как отмечает газета The Guardian, суборбитальные полеты проще и сопряжены с меньшими рисками для населения. Во время них траектория полета такова, что в случае взрыва или неисправности ракеты ее обломки упадут в Индийский океан — далеко от населенных мест планеты. Контролировать подобные риски во время орбитального полета сложнее.

Изначально планировалось, что корабль за 10 часов шесть раз облетит вокруг Земли, после чего будет приводнен в Тихом океане к западу от Чили. Однако затем в SpaceX заявили, что Starship вернется раньше запланированного — примерно через три часа после старта.

Несмотря на сокращенный график, эксперты высоко оценивают результаты 14-го испытательного полета. Так, профессор астрофизики и космических наук Лестерского университета Мартин Барстоу, которого цитирует The Guardian, назвал это «важной вехой» для SpaceX, поскольку корабль вышел на орбиту с первой попытки. По его мнению, это событие означает переход от этапа испытаний к созданию аппарата, способного доставлять большие полезные грузы до Луны, что, в свою очередь, откроет новую эру лунных экспедиций.