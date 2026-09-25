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Пентагон предоставил SpaceX эксклюзивный доступ к секретным данным отслеживания космических объектов — Breaking Defense

The Insider
Изображение группировки примерно из 11 тысяч спутников Starlink на орбите по состоянию на 21 сентября 2026. Визуализации LeoLabs

Изображение группировки примерно из 11 тысяч спутников Starlink на орбите по состоянию на 21 сентября 2026. Визуализации LeoLabs

Министерство обороны США предоставило компании Илона Маска SpaceX эксклюзивный доступ к секретным данным отслеживания космических объектов, сообщает Breaking Defense со ссылкой на «многочисленные» источники в правительстве и отрасли. Как давно это продолжается, неясно, но в последнее время это вызвало беспокойство в американской отрасли космического мониторинга, представители которой опасаются, что SpaceX получит конкурентное преимущество, отмечает издание.

Как рассказал Breaking Defense представитель Космических сил США, в рамках существующих договоренностей компания получает доступ к наиболее детализированной версии «Каталога высокой точности» (High Accuracy Catalog, HAC) — базе, которая содержит наиболее полные и точные сведения о расположении всех отслеживаемых объектов на околоземной орбите. Взамен SpaceX предоставляет данные со своих камер слежения за звездами Stargaze.

Представитель Космических сил США утверждает, что данные предоставляются компании SpaceX исключительно для «внутреннего использования». В то же время источники в отрасли и правительственных кругах говорят, что остается неясным, разрешено ли компании Маска использовать эту информацию для повышения точности продуктов и аналитики, которые SpaceX поставляет невоенным космическим операторам, что потенциально может подорвать рыночную конкуренцию.

Ни Космические силы США, ни SpaceX не ответили на официальные запросы от журналистов. Когда директору компании Джону Херману, курирующему разработку систем спутниковой группировки Starlink, задали соответствующий вопрос на конференции, он не стал комментировать саму сделку и объяснил, чем полезны получаемые от правительства данные. По его словам, спутники Starlink «плохо распознают мелкие объекты», поэтому «радиолокационные данные служат чрезвычайно ценным инструментом, дополняющим систему Stargaze».

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Публикация:«Пентагон предоставил SpaceX эксклюзивный доступ к секретным данным отслеживания космических объектов — Breaking Defense»

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