SpaceX провела крупнейшее IPO в истории и приблизила Маска к статусу первого триллионера

Компания SpaceX привлекла $75 млрд в ходе первичного размещения акций (IPO), что стало крупнейшим выходом на биржу в мировой истории. Акции компании были размещены по цене $135 за штуку, а объем предложения составил 555,6 млн акций.

По итогам размещения рыночная стоимость SpaceX достигла $1,77 трлн, а с учетом опционов и других потенциальных акций — около $1,8 трлн. Компания начнет торги на бирже Nasdaq под тикером SPCX.

Новое размещение более чем вдвое превзошло предыдущий рекорд, установленный саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла $29,4 млрд. При этом спрос на акции SpaceX оказался в четыре с лишним раза выше объема предложения.

Компания также предоставила банкам-организаторам опцион на покупку дополнительных 83,3 млн акций. В случае его полного использования объем размещения вырастет примерно до $86 млрд.

По данным Bloomberg, розничные инвесторы подали заявок более чем на $100 млрд. Значительную роль в высоком спросе сыграла популярность основателя компании Илона Маска среди частных инвесторов.

Вместе с тем не все аналитики разделяют энтузиазм рынка. Известный инвестор Джеймс Чанос назвал размещение «IPO надежд и мечтаний», заявив, что интерес к компании во многом основан на ожиданиях, связанных с искусственным интеллектом и личностью Маска, а не на фундаментальных показателях бизнеса.

SpaceX позиционирует себя не только как космическую компанию, но и как одного из будущих лидеров рынка искусственного интеллекта. Компания рассчитывает получать значительные доходы от предоставления вычислительных мощностей для разработчиков ИИ, включая Anthropic и Google.

После размещения состояние Илона Маска, по оценке Bloomberg Billionaires Index, увеличится примерно на $275 млрд и достигнет около $970 млрд. Таким образом, предприниматель вплотную приблизится к статусу первого в истории человека с состоянием более $1 трлн.

Организаторами IPO выступили Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase.