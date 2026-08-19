NASA показало новый кратер на Луне, который появился после крушения ракеты SpaceX

Космический аппарат NASA на орбите Луны запечатлел новый кратер на поверхности спутника Земли. Он образовался в результате крушения ракеты Falcon 9 от SpaceX в начале этого месяца.
Столкновение верхней ступени ракеты Falcon 9 с поверхностью Луны произошло 5 августа 2026 года. Она была запущена в январе прошлого года, доставив на Луну два посадочных модуля с экспериментальным оборудованием и небольшим луноходом. Верхняя ступень ракеты оставалась на орбите, но рано или поздно должна была врезаться в ее поверхность. Однако ее падение сейчас было незапланированным.
В результате этого удара на поверхности Луны образовался кратер. Его смогли запечатлеть только спустя неделю после аварии: снимки были сделаны 11 и 12 августа. Проблема заключалась в том, что космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, который делал фото, движется по собственной орбите и ему нужно было ждать, пока она не совпадет с определенной точкой падения обломков, которую вычислили ученые.
Первым до кратера добрался южнокорейский лунный орбитальный аппарат Danuri. Его снимки были, однако, не такими четкими, как снимки NASA.
На сопоставлении снимков до и после явно видна яркая вмятина на поверхности.
Диаметр нового кратера — чуть больше 18 метров, а глубина — около трех. Более светлые полосы, исходящие из кратера, — это свежие камни и грунт, выброшенные из более глубоких слоев.
Как отмечает NBC News, крушение ракеты Falcon 9 стало вторым известным случаем непреднамеренного столкновения ракеты с лунной поверхностью. До этого в 2022 году обломок, предположительно являвшийся верхней ступенью китайской ракеты, врезался в обратную сторону Луны. Китай отрицает свою причастность к этому инциденту.
Падение ракеты было неконтролируемым и, как обращают внимание СМИ, поднимает вопрос о безопасности в космосе. Такой космический мусор может представлять серьезную угрозу для лунных и других миссий.