NASA показало новый кратер на Луне, который появился после крушения ракеты SpaceX

Космический аппарат NASA на орбите Луны запечатлел новый кратер на поверхности спутника Земли. Он образовался в результате крушения ракеты Falcon 9 от SpaceX в начале этого месяца.

Столкновение верхней ступени ракеты Falcon 9 с поверхностью Луны произошло 5 августа 2026 года. Она была запущена в январе прошлого года, доставив на Луну два посадочных модуля с экспериментальным оборудованием и небольшим луноходом. Верхняя ступень ракеты оставалась на орбите, но рано или поздно должна была врезаться в ее поверхность. Однако ее падение сейчас было незапланированным.

В результате этого удара на поверхности Луны образовался кратер. Его смогли запечатлеть только спустя неделю после аварии: снимки были сделаны 11 и 12 августа. Проблема заключалась в том, что космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, который делал фото, движется по собственной орбите и ему нужно было ждать, пока она не совпадет с определенной точкой падения обломков, которую вычислили ученые.

Первым до кратера добрался южнокорейский лунный орбитальный аппарат Danuri. Его снимки были, однако, не такими четкими, как снимки NASA.