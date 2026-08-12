Ученые обнаружили «черные звезды» в ранней Вселенной — окутанные плотным газом черные дыры, которые играют важную роль в эволюции галактик

Натолкнуло ученых на мысль более подробно исследовать эту «черную звезду» неоднородность ее свечения. Ее свет почти полностью однородный красный, но ниже определенной длины волны он исчезает. У MoM-BH*-1 нет «равных среди объектов любого известного класса», говорит доктор Рохан Найду из Института астрофизики и космических исследований Кавли (Массачусетский технологический университет). Установить истинную природу «черной звезды» помогло компьютерное моделирование.

Если эта теория подтвердится, это означает, что множество других загадочных «маленьких красных точек», которые появляются почти на каждом снимке глубокого космоса тоже являются подобными черными дырами.

Ученые предполагают, что такие «звезды — черные дыры» играют важную роль в эволюции галактик. Возможно, они являются «зародышами» современных сверхмассивных черных дыр, подобных той, что находится в центре Млечного пути. Найденная MoM-BH*-1, предположительно, появилась через 660 миллионов лет после Большого взрыва и относится к ранней Вселенной — примерно 13 млрд лет назад.

MoM-BH*-1 также находится вблизи более яркой галактики. Моделирование предполагает, что эти два объекта могли слиться друг с другом примерно спустя 100 млн лет. Подобные «черные звезды» в теории могли быть своего рода «центральными двигателями» для молодых квазаров — объектов в центре галактики.